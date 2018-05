Los hombres de baja estatura son más agresivos, según estudio

Víctor Roman - Agencia N+1

Un estudio publicado en la revista de la Association for Psychological Science descubrió que los hombres más pequeños algunas veces respondían de forma más agresiva cuando jugaban un juego de mesa. ¿La estatura puede determinar el comportamiento de manera tan tajante?

Todo indica que “El Complejo Napoleónico” o la tendencia que tienen los hombres más bajos de estatura a mostrarse más agresivos tiene sus bases en la realidad. Un nuevo estudio publicado en la revista de la Association for Psychological Science, le ha dado algo de peso a la premisa y ha descubierto que los hombres más pequeños algunas veces respondían de forma más agresiva cuando jugaban un juego de mesa.

Mientras trabajaba en la Universidad de Vrije en los Países Bajos, Jill Knapen y su equipo quisieron probar que este supuesto síndrome (que ocurre solo en hombres y no en mujeres) no se trataba solo de un sesgo cognitivo, si no que era cierto. Para lograrlo, hicieron que 42 hombres participaran en una sencilla tarea de reparto de dinero llamada Juego del Dictador, a menudo utilizada en la investigación psicológica.

Los participantes fueron presentados a su oponente y tuvieron aproximadamente diez segundos para medirse el uno al otro. Luego entraron en cubículos separados, donde les dieron una pequeña suma de dinero: dieciocho chips que representaban monedas de diez centavos.

Cada persona tenía que decidir cuánto debía conservar y cuánto debía dejarle a su pareja, en una tarea única. El equipo descubrió que los hombres más bajos se quedaban con un más botín más grande, lo que podría interpretarse como un acto relativamente agresivo.

Por ejemplo, los hombres más bajos en el estudio (con estaturas promedio de 170 cm) guardaron un promedio de 14 chips, mientras que el hombre más alto (con 2 metros) se quedó con 9. "Probablemente sea inteligente para los hombres bajos ser así porque tienen menos oportunidades de obtener recursos", elabora Knapp en su estudio.

Pero en una segunda tarea de dos etapas, los hombres más bajos no fueron significativamente más codiciosos que sus contrapartes más altas. En este juego, la segunda persona tiene la oportunidad de castigar bajas cantidades con rechazo, en cuyo caso, ninguna de las dos personas obtiene dinero.

Tampoco fueron más agresivos en un tercer juego, en el que una persona puede elegir la cantidad de salsa picante le vierte sobre la bebida de su oponente. Knapen dice que esto sugiere que los hombres pequeños son solo más agresivos si no hay repercusiones. "Son flexibles en su comportamiento", explica.

Sin embargo, Mike Eslea de la Universidad de Central Lancashire, Reino Unido, dice que los hallazgos no respaldan la idea del síndrome del hombre corto. "Se supone que publicitan públicamente su agresividad para compensar su falta de estatura. Para mí, esto no sugiere exactamente el Complejo de Napoleón, sugiere algo más", sentenció.

La estatura es uno de los estereotipos más importantes a la hora de evaluar a las personas. Otro de ellos, lamentablemente, es el color de la piel. Una investigación publicada por Journal of Personality and Social Psychology, encontró que losestadounidenses tienen una tendencia a percibir a los hombres de piel oscura —los afroamericanos— como más grandes y amenazadores .

Esta noticia fue publicada originalmente en la revista N+1, ciencia que suma.