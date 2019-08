Los tardígrados, los extraños animales terrestres que podrían estar en la Luna

- Redacción Ciencia

A principios de abril Israel se iba a convertir en el cuarto país en conquistar la Luna. En febrero había lanzado al espacio la misión Beresheet con la esperanza de que llegara al satélite. Sin embargo, luego de que uno de sus motores se detuviera, la nave no tuvo otro camino que estrellarse contra la superficie lunar. Iba a 500 kilómetros por hora y quedó completamente destruida. (Lea Después de un siglo, EE. UU. devuelve a Bolivia una preciada momia Inca)

Pero entre la carga que llevaba el módulo es posible que haya sobrevivido una población de animales microscópicos que el equipo israelí había embarcado en la nave. Se trata de miles de tardígrados, una rara especie que ha fascinado a la ciencia. Los animales más resistentes de la Tierra, suelen llamarlos. También los conocen como “osos de agua”. (Lea Descubren el loro más grande del mundo)

“Esta carga puede ser lo único que haya sobrevivido de esta misión”, dijo a la revista Wired Nova Spivack, el fundador de Arch Mission Foundation, entidad que estuvo detrás de la organización del viaje.

El motivo por el que Spivack cree eso es simple: los tardígrados han sido encontrados en los ecosistemas más hostiles de la Tierra. Han sobrevivido tanto a las altas temperaturas de los desiertos como al hostil frío de la Antártida. En otros términos, pueden soportar -200 grados Celsius hasta 150 grados.

Además, estos animales de ocho patas y descubiertos en el siglo XVIII, pueden sobrevivir a la radiación y tienen una particularidad: al ser deshidratados su metabolismo se vuelve mucho más lento (0,01% de lo normal). Entonces, su cabeza y sus extremidades se contraen formando una pequeña bola que simula un estado muy similar al de la muerte. Pero, si al cabo de unas décadas vuelven a tener contacto con agua, pueden regresar a la vida

"Los tardígrados pueden sobrevivir a presiones comparables a las creadas cuando los asteroides golpean la Tierra, por lo que un pequeño choque como este no es nada para ellos. Los animales podrían sobrevivir en la Luna durante años”, explicó al diario inglés The Guardian, Lukasz Kaczmarek, un experto en tardígrados y astrobiólogo de la Universidad Adam Mickiewicz en Poznań, Polonia.

Y aunque es muy posible que hayan soportado la explosión, lo cierto es que es poco probable que los tardígrados que viajaban en la misión Beresheet desarrollen algún mecanismo de vida en la Luna. ¿El motivo? Viajaban en estado de deshidratación y, al no haber agua, es imposible que regresen a su estado normal.

"No pueden colonizar la luna porque no hay atmósfera ni agua líquida", dijo Kaczmarek a The Guardian. “Pero podrían traerlos de vuelta a la Tierra y luego ponerlos agua. Entonces, deberían resucitar ".