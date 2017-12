Medellín tendrá el primer centro dedicado a la Inteligencia Artificial

Redacción ciencia

En un convenio con el Instituto para la Automatización Robótica de Procesos e Inteligencia Artificial (IRPA AI) de Estados Unidos, el centro de innovación y negocios de Medellín Ruta N, acaba de anunciar que crearán un centro de innovación dedicado a la inteligencia artificial.

Según explicó Alejandro Franco, director ejecutivo de Ruta N en su página web, esta iniciativa busca crear empleos de calidad en temas de innovación en los próximos años. Entre Ruta N y el IRPA, se entrenará a varios profesionales para que construyan nuevos servicios de “Machine Learning”, Automatización Robótica de Procesos y Tecnologías de Aprendizaje profundo. La idea es que todas las innovaciones que salgan de este centro puedan no solo ser adquiridas por varias organizaciones colombianas, sino en el mundo.

“El mundo está cambiando a gran velocidad y las tecnologías están progresando en forma vertiginosa. Las sociedades tienen la opción de ignorar lo que está sucediendo o afrontar con decisión la incorporación apropiada de estas nuevas dinámicas para bien de sus ciudadanos. Medellín se ha decidido por este último camino”, afirmó Elkin Echeverri, Director de Planeación y Prospectiva de Ruta N.

En palabras de Enrico Morreti, autor del libro The New Geography of Jobs, basado en las estadísticas de crecimiento de más de 300 ciudades del mundo en los últimos 50 años, cada empleo generado por innovación produce a su vez cinco empleos adicionales en otras áreas de la economía. “Se trata de una espiral positiva que le da un impulso a la economía local, ya que estas personas con mejores ingresos desencadenan un proceso de derrame económico que crea un verdadero desarrollo en todos los sectores de una ciudad”, explica Ruta N en su página.

La iniciativa cuenta con el apoyo de aliados claves, como Procolombia y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana. Además, cabe recordar que detrás de Ruta N están Tigo UNE comunicaciones, EPM y la Alcaldía de Medellín.