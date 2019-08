Nasa enviará el primer helicóptero a Marte

- Redacción Ciencia

El helicóptero no pesa más que 1.8 kilogramos y se alimenta de energía solar.

El helicóptero no pesa más que 1.8 kilogramos y se alimenta de energía solar. Nasa

Algo habitará Marte muy pronto y no, no se trata de los humanos. Según informó la Nasa, para el año 2021 en el planeta rojo estará sobrevolando un helicóptero, el primero de su tipo que será enviado al espacio y que volará en un planeta que no es la Tierra. (Lea: Descubren que Marte tiene una inmensa capa de hielo oculta)

El helicóptero, que está siendo conectado por los ingenieros de la agencia al Mars Rover 2020, el cual será lanzado en el verano de 2020, no pesa más que 1.8 kilogramos y se alimenta de energía solar. En marzo de este año completó su primer vuelo de prueba.

Video file: NASA's Mars Helicopter Completes Flight Tests from JPLraw on Vimeo.

“La mayoría de las pruebas de vuelo por las que está pasando este modelo tienen que ver con demostrar cómo puede operar en Marte, incluido cómo se desempeñará en temperaturas similares a la de Marte. ¿Puede el helicóptero sobrevivir y funcionar en temperaturas frías, incluidas noches que alcanzan menos de 90 grados Celsius?”, explica la Nasa. (Lea: El robot Curiosity captura la imagen de una tormenta de polvo )

Igualmente, Mimi Aung, gerente de proyecto del helicóptero Mars del Laboratorio de Propulsion a Chorro de la Nasa en Pasadena (California) señaló que en la atmosfera de Marte la densidad es solo alrededor del 1% que la Tierra. Lo que hace la misión aún más complicada.

Al igual que el Rover con el que será enviado, el helicóptero llegará, en febrero de 2021, al cráter Jezero, lugar donde los científicos creen que alguna vez existió agua. Después de tocar superficie marciana, el helicóptero se separará del Rover y mientras este último recolectará muestras del suelo, el primer helicóptero espacial explorará Marte desde el aire. Así los investigadoras esperan obtener imágenes inéditas del planeta rojo.