NASA se debate entre cuatro misiones para estudiar los secretos del Sistema solar

-Redacción ciencia con información de Agencia Europa Press

Desde hace 27 años, la NASA está abierta a las ideas con las que sus científicos e ingenieros fantasean responder sus mayores cuestionamientos sobre el Universo. Esta disposición, materializada en el Programa Discovery, ha permitido diseñar misiones, obtener el financiamiento suficiente y convertirse en realidad. En ese primer paso, cuando esta agencia estadounidense elige las opciones con potencial, están cuatro proyectos para estudiar los secretos del Sistema Solar. Se trata de DAVINCI +, Observador del volcán Io (IVO), TRIDENTE y VERITAS. Dos tienen por objetivo Venus, otro la luna de Júpiter y el cuarto la luna Tritón de Neptuno. (Lea: Científicos investigan método para transformar gases de efecto invernadero en combustible)

Esta es una noticia muy importante para el mundo de las ciencias planetarias. Cuatro posibles misiones han sido seleccionadas por NASA para recibir presupuesto IVO (Io), DAVINCI y VERITAS (Venus) y TRIDENT (Tritón).



https://t.co/o5Z43701Sd — David Tovar R (@planetovar) February 14, 2020

Una de las propuestas seleccionadas es DAVINCI + (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus), que pretende analizar la atmósfera de Venus para comprender cómo se formó, evolucionó y determinará si Venus alguna vez tuvo un océano. DAVINCI + se sumergiría en la atmósfera inhóspita de Venus para medir con precisión su composición hasta la superficie.

Con el mismo planeta objetivo figura VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy), que mapearía la superficie de Venus para determinar la historia geológica del planeta y entender por qué Venus se desarrolló de manera tan diferente a la Tierra. En órbita con un radar de apertura sintética, VERITAS registraría las elevaciones de la superficie en casi todo el planeta para crear reconstrucciones tridimensionales de la topografía y confirmar si los procesos, como la tectónica de placas y el vulcanismo, siguen activos en Venus.

Una tercera propuesta es IVO (Io Volcano Observer), que exploraría la luna de Júpiter, Io, para aprender cómo las fuerzas de marea dan forma a los cuerpos planetarios. Io se calienta por el constante aplastamiento de la gravedad de Júpiter y es el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar. Poco se sabe sobre las características específicas de Io, como si existe un océano de magma en su interior. Usando sobrevuelos cercanos, IVO evaluaría cómo se genera y hace erupción el magma en Io.

Como cuarta selección figura TRIDENT, una misión que exploraría Tritón, una luna helada única y muy activa de Neptuno, para comprender los caminos hacia mundos habitables a tremendas distancias del Sol. La misión Voyager 2 de la NASA demostró que Tritón tiene un revestimiento activo, que genera la segunda superficie más joven del sistema solar, con el potencial de erupción de plumas y una atmósfera. Junto con una ionosfera que puede crear nieve orgánica y el potencial para un océano interior, Triton es un emocionante objetivo de exploración para comprender cómo los mundos habitables pueden desarrollarse en nuestro sistema solar y en otros.

Según un comunicado, cada uno de los cuatro estudios seleccionados de nueve meses recibirá tres millones de dólares para desarrollar y madurar conceptos y concluirá con un Informe de estudio conceptual. Después de evaluar los estudios conceptuales a final de año, la NASA continuará desarrollando hasta dos misiones hacia el vuelo.