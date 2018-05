¿Por qué unos escuchan Yanny y otros Laurel? Esto dice la ciencia

La influencer Cloe Feldman divulgó un audio en el que le preguntaba a sus seguidores qué oían, sí "Yanny" o "Laurel". Rápidamente su publicación se volvió viral y los internautas comenzaron una disputa.

Algunos usuarios han tratado de mostrar, por medio de programas de edición, la similitud que hay entre los patrones acústicos de ambas palabras. Sin embargo, la ciencia explica por qué algunas personas perciben una cosa de manera diferente.

Brad Story, profesor de Habla, Lenguaje y Audición en la Universidad de Arizona, explica que parte de la disputa radica en la grabación, ya que no es de alta calidad y le da espacio a cierta ambigüedad. Añade que es necesario tener en cuenta desde qué dispositivo se está reproduciendo, porque, como él aclara, no es lo mismo oírla desde un celular o una tableta, que en el computador o con audífonos.

El profesor realizó un análisis acústico, publicado en CNN, en el que compara la grabación de la voz computarizada y una de él repitiendo ambas palabras. "Cuando analicé la grabación de Laurel, esa tercera resonancia es muy alta para la L. Se cae para la R y luego sube nuevamente para la L", recalca en este medio de comunicación.

En cuanto a la palabra Yanny, dice que "lo interesante es que la segunda frecuencia que produce nuestra pista vocal sigue casi el mismo camino, en términos de lo que parece espectrográficamente, como Laurel". Lo que explica que la grabación de baja calidad hace que algunas personas se confundan y oigan Yanny en lugar de Laurel.

Story aclara que si se cambia el tono de la grabación original se podrán escuchar claramente ambas palabras. "Lo más probable es que la grabación original fuera 'Laurel'", concluye.

Para el científico congnitico canadiense Steven Pinker, esta ilusión enseña mucho sobre la percepción. "La información sensorial es ambigua; el cerebro agrupa los elementos en una conjetura coherente; se bloquea en adivinar, percibe elementos en consecuencia", aclara.

Esta disputa es muy similar al del vestido 'azul' o 'dorado' que se propagó en internet en 2015. (Puede leer: ¿Por qué vemos distinto el vestido?)

