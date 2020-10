Por segundo año consecutivo Colombia está en el top 10 del Mundial de Física

El grupo de seis estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) compitió con alumnos de instituciones de China, Francia, Alemania, India, Pakistán, Rusia, Eslovenia, Ucrania y Estados Unidos. Ocupó el cuarto lugar del International Physicists' Tournament.

“Es como si por segundo año consecutivo uno de nuestros ciclistas colombianos se ubicara en el top 10 del Tour de Francia. Es un logro bastante grande porque esta competencia es del más alto nivel y solo clasifican los mejores. El resultado del país refleja que estamos alcanzado un muy buen nivel”, así describe Luis Núñez, docente de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander (UIS), al International Physicists' Tournament, uno de los torneos internacionales más exigentes para los estudiantes de física de pregrado, en el que estudiantes de la UIS ocuparon el cuarto lugar en la edición de 2020.

El IPT es una de las competencias mundiales de mayor nivel para los estudiantes de pregrado que están estudiando física. En la edición de 2020 participaron 10 países: China, Francia, Alemania, India, Pakistán, Rusia, Eslovenia, Ucrania, Estados Unidos y Colombia. Desde hace nueve meses, un grupo de expertos les entregó a los estudiantes una lista con 17 problemas para que cada una de las delegaciones, conformadas por seis estudiantes y dos docentes, pueda solucionar la mayor cantidad. Cada uno de ellos debe resolverse teniendo en cuenta los tres ejes con los cuales los físicos trabajan en su vida profesional.

Los estudiantes hacen un montaje experimental de cada uno de los problemas. Allí debe reproducir la situación que se plantea. Luego, explica Núñez, se tiene que realizar un desarrollo teórico en la que se describe lo que está ocurriendo y, con todos estos datos, se ejecutan simulaciones computacionales con el objetivo para ver si la teoría coincide o no con las medidas que se tomaron. “Los problemas son muy difíciles, no tienen una única solución, sino depende de cómo abordes el tema”, añade el profesor.

Durante 10 minutos cada una de las delegaciones debe exponer uno a uno los problemas, para ello deben plantear diferentes roles, así como día a día les toca a los científicos. “Tienen el rol de expositor para argumentar las ideas; el de oponente para discutirlas; y el del revisor, que observa desde una posición más alta qué fue lo que se hizo en los otros papeles. Al final deben presentar una conclusión”, dice Núñez. En la edición de este año, Colombia se enfrentó a India, Rusia y China.

El primer encuentro fue contra la delegación del Indian Institute of Science Education and Research (IISER), de India. Una batalla en la que Colombia se llevó la delantera. Luego, se enfrentó a los estudiantes Moscow Institute of Physics and Technology, de Rusia. Un duelo agudo y parejo en el cual empataron en puntos. El último desafío fue con la Nankai University, China, en una batalla en la que no lograron sacar diferencia de puntos. Tras los tres combates, Colombia ocupó el cuarto lugar con 110.33 puntos. El primer puesto fue para Rusia (con 120.00 puntos), seguido de Ucrania (con 119.00 puntos) y Estados Unidos (con 114.83 puntos).

La delegación de Colombia de este año estuvo conformada por Laura Martínez, Lucía Oliveros, Cristian Hernández Cely, Juan Manuel Pacheco, Steven Rico y Rolando Carvajal, estudiantes de noveno semestre de la Escuela de Física de la (UIS), quienes se enfrentaron a otras escuelas de física a nivel nacional. En el país, el IPT tiene un representante que se encarga de hacer una competencia prueba para sacar la delegación que competirá. Federico Serrano, profesor de Universidad Nacional, es el líder del torneo en Colombia.

La competencia en Colombia por un cupo al IPT fue entre la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional (sede Bogotá), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad del Valle y la UIS. Y, por segundo año consecutivo, la institución de Santander fue la encargada de representar al país. En 2019, la delegación alcanzó el sexto puesto. La primera vez que Colombia participó en el IPT fue en 2016 con la Universidad de los Andes.