Murió a los 80 años

¿Quién era Emilio José Yunis, el padre de la genética en Colombia?

El Espectador

“Fui el precursor del Departamento de Genética, cuando no existía ni en Colombia ni en América Latina. En las barberías y en las peluquerías la gente observaba la revista Life, en la que hablaban del ADN y del código genético, pero en la universidad no enseñaban eso”.

Las palabras son del genetista Emilio José Yunis y resumen bien cuál era su importancia. Se las dijo a la periodista Carolina Gutiérrez para un perfil que publicó este diario en 2012 y que también hizo parte del libro Espíritus libres I, del programa de egresados de la Universidad de Antioquia. Se titulaba “Emilio José Yunis, un genetista de mal humor”.

Yunis, considerado uno de los padres de la genética en Colombia, como lo sugería su frase, murió ayer. Sus 80 no resistieron un paro cardiorrespiratorio. Su hijo, Juan José Yunis, anunció la noticia en Twitter con un homenaje breve: “Nos deja hoy una mente brillante, mi ídolo, mi padre, mi amigo y mi profesor. Te tendré conmigo siempre, padre mío”.

Juan José, también genetista, no fue el único que definió a su padre con esos adjetivos. Varios alumnos, colegas, entidades y políticos se sumaron a las condolencias. “Un agradecimiento enorme al doctor Yunis por su legado, considerado como el padre de la genética humana y de la genética médica en Colombia y en América Latina”, publicó el Instituto Nacional de Colombia (INS). “Mis condolencias a la familia de Emilio Yunis, científico colombiano pionero en la investigación genética y maestro de varias generaciones. Nos deja sus valiosos aportes a la ciencia, que son un legado para la humanidad”, escribió el presidente Juan Manuel Santos.

Hijo de dos migrantes libaneses que llegaron al país en las primeras décadas del siglo XX en busca de mejores vientos, Yunis había cultivado una carrera llena de éxitos. Desde que terminó Medicina en la Universidad de Antioquia en 1959, empezó a abrirse camino en un área aún inexplorada en Colombia: la genética. Los primeros pasos, como lo relató él mismo en varias ocasiones, los dio en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá. En el 62 entró como profesor de la Facultad de Medicina y del Departamento de Biología y pronto los cultivos de células y tejidos se convertieron en una obsesión.

Esa obsesión, que consistía en muchas horas de laboratorio y de trabajo, tiene una lista muy larga de resultados que la ciencia hoy agradece. Yunis creó la Maestría en Genética de la U. Nacional. También el primer Instituto de Genética en esa misma universidad. Fue pionero en los estudios de maternidad y en varias ramas de la genética: desde la genética humana y médica hasta la citogenética, genética forense y molecular. Además, describió tres enfermedades hereditarias (una lleva su nombre) y publicó ocho libros sobre diversos temas que incluían desde la sociobiología y genética hasta formas de pensar de la población colombiana. Ciencia y política y Evolución y creación, genomas y clonación son algunos de los títulos más populares. Los premios y las condecoraciones, claro, también suman una larga lista. Fue ganador dos veces del Premio Nacional de Medicina.

Hace unos años, el filósofo y profesor Fernando Aranguren Díaz lo entrevistó para la revista Nómadas de la U. Central. En la última pregunta quería saber qué significaba investigar para Yunis. Le dio una respuesta larga que se resume en unas líneas: “Sin ser un preguntador de porqués, me preocupo por saber cómo entiendo, cómo comprendo una cosa. Lo que no puedo comprender, no lo puedo aceptar”.