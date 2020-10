Revistas científicas de EE.UU. toman partido político

Las importantes revistas “Nature”, “The New England Journal of Medicine” y “Science”, son algunos de los medios científicos que se han pronunciado en contra de Donald Trump para las próximas elecciones.

Las diferencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el gremio de las ciencias, no son una novedad. Lo que sí es nuevo, es que los medios científicos más importantes de este país tomen partido político como está ocurriendo para las próximas elecciones.

El manejo que le ha dado a la pandemia del coronavirus, sus posiciones sobre los acuerdos para mitigar el cambio climático, su falta de fe en el rigor de la ciencia y la forma en la que se expresa y trata a las mujeres, son algunos de los argumentos que hicieron que ocurriera este hecho sin precedentes en el país.

Importantes y reconocidos medios como la revista “Nature”, “The New England Journal of Medicine” y “Science”, son algunos de los que se han pronunciado al respecto.

“No podemos quedarnos al margen y dejar que la ciencia se vea socavada”. Con esta frase inicia la editorial de la revista “Nature” titulada “¿Por qué Nature apoya a Joe Biden para presidente de EE.UU.?”. En el texto, el medio es claro en explicar las razones por las que toma partido para las próximas elecciones.

“La administración de Donald Trump ha entablado peleas con los amigos y aliados de larga data del país, y se alejó de los acuerdos y organizaciones científicos y ambientales internacionales cruciales: en particular, el acuerdo climático de París de 2015; el acuerdo nuclear de Irán; la agencia de ciencia y educación de las Naciones Unidas UNESCO; e incluso, impensable en medio de una pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS)", afirman.

Por su parte la revista “Science”, en su editorial “Trump le mintió a la ciencia”, critica al mandatario por el manejo que le dio a la pandemia del nuevo coronavirus.

“Las mentiras de Donald Trump sobre la pandemia desmoralizaron a la comunidad científica y costaron innumerables vidas en los Estados Unidos”, reza la publicación.

Son muchos los argumentos de estos reconocidos medios para sustentar su posición política y dejan claro el panorama para este gremio en las elecciones próximas.