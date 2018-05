Richard Feynman en 10 frases para sentarse a pensar

Redacción VIVIR

Para conmemorar el nacimiento de Richard Feynman, uno de los físicos más admirados y respetados del siglo XX, Tom Siegfried, ex editor en jefe de Science News, autor del blog Contexto y colaborador de publicaciones como Science, Nature, Astronomy, New Scientist and Smithsonian, seleccionó algunas de las mejores frases del físico norteamericano consignadas en sus libros, apuntes o clases magistrales.

Feynman nació en Nueva York en 1918. A los 24 años ya se desempeñaba como jefe de la sección de física teórica del Proyecto Manhattan, que desarrollaba la bomba atómica en Los Álamos, durante la Segunda Guerra Mundial. Sus contribuciones abarcaron una amplia gama de áreas científicas. Como lo apuntó el astrofísico Héctor Rago, “hizo contribuciones en muchas áreas de la física, desde la gravitación, pasando por la física estadística, la materia condensada, física nuclear y sobre todo, la interacción entre la luz y los electrones. Sus aportes en esta área, técnicamente conocida como electrodinámica cuántica le hicieron merecedor del premio Nobel en 1965”. (Lea: Richard Feynman, el gran explicador, cumpliría 100 años).

Estás son las diez frases elegidas por uno de sus admiradores, Tom Siegfried.

1. "El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y eres la persona más fácil de engañar".

2. "Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica".

3. "La naturaleza no es clásica, maldición, y si quieres hacer una simulación de la naturaleza, será mejor que sea de mecánica cuántica".

4. "Hay mucho espacio en la parte inferior". (La frase hacía referencia a la necesidad de aprender a manipular la materia en sus elementos más básicos. Feynman anticipó la era de la nanotecnología).

5. "Lo que es necesario para la existencia misma de la ciencia, y cuáles son las características de la naturaleza, no están determinadas por precondiciones pomposas, están siempre determinadas por el material con el que trabajamos, por la naturaleza misma". (Feynman invitaba así a los científicos e intelectuales a no caer en las trampas retóricas y los sofismas. Quien dicta las normas es la naturaleza misma, no los “sabios”).

6. "Lo más probable es que cualquier cosa que pienses que sea posible no sea verdad. De hecho, ese es un principio general en las teorías de la física: no importa en qué piense un chico, casi siempre es falso ".

7. "Por mi conocimiento del mundo que veo a mi alrededor, creo que es mucho más probable que los informes de platillos voladores sean el resultado de las características irracionales conocidas de la inteligencia terrestre que de los esfuerzos racionales desconocidos de los seres extraterrestres. inteligencia".

8. "Para que una tecnología sea exitosa, la realidad debe prevalecer sobre las relaciones públicas, ya que la naturaleza no puede ser engañada". (Con esta frase Feynman, quien fue encargado de investigar la tragedia del cohete Challenger en 1986, descargó la responsabilidad en la Nasa).

9. "No hay nada que los seres vivos hagan que no se pueda entender desde el punto de vista de que están hechos de átomos que actúan de acuerdo con las leyes de la física".

10. "Si en algún cataclismo se destruyera todo el conocimiento científico y se transmitiera una sola oración a las siguientes generaciones de criaturas, ¿qué enunciado contendría la mayor cantidad de información en pocas palabras? Creo que es la hipótesis atómica ... que todas las cosas están hechas de átomos: pequeñas partículas que se mueven en perpetuo movimiento, atrayéndose cuando están a una distancia pequeña, pero que se repelen cuando se aprietan el uno al otro ".