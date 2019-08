Sonda india entra en la órbita de la Luna y manda primera imagen

La nave espacial india Chandrayaan-2 entró en la órbita lunar este martes, ejecutando una de las maniobras más difíciles de su histórica misión a la Luna.

Después de cuatro semanas de viaje interestelar, la nave completó su inserción en la órbita lunar como previsto, declaró en un comunicado la agencia espacial india (ISRO, por sus siglas en inglés). (Vea el especial: Viaje a la Luna - 50 años )

La Inserción Orbital Lunar (LOI, por sus siglas en inglés) "fue completada con éxito a las 09H00 IST [hora estándar de la India] (03H32 GMT) como previsto, usando el sistema de propulsión a bordo. La duración de la maniobra fue de 1738 segundos", dijo la ISRO.

Además, la nave ya envió su primera imagen de la Luna. La fotografía está tomada a una altura de aproximadamente 2.650 kilómetros de la superficie lunar el 21 de agosto de 2019. La cuenca Mare Orientale y los cráteres Apollo se identifican en la imagen.

Take a look at the first Moon image captured by #Chandrayaan2 #VikramLander taken at a height of about 2650 km from Lunar surface on August 21, 2019.



Mare Orientale basin and Apollo craters are identified in the picture.#ISRO pic.twitter.com/ZEoLnSlATQ