SpaceX, preparada para el 50° lanzamiento del cohete Falcon 9

El lanzamiento del Falcon 9, que lleva un satélite de telecomunicaciones y de banda ancha español, está programado para las 05:33 GMT desde la base de Cabo Cañaveral, en Florida.

"Con seis toneladas y casi el tamaño de un bus de ciudad, será el satélite geoestacionario más grande que hemos transportado", informó en Twitter Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX.

Falcon 9 flight 50 launches tonight, carrying Hispasat for Spain. At 6 metric tons and almost the size of a city bus, it will be the largest geostationary satellite we’ve ever flown.