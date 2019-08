Estudio publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences',

Un estudio revela que el humo de los incendios de África fertiliza la selva amazónica y los océanos

Ciencia Plus - Europa Press

Los nutrientes que se encuentran en las partículas atmosféricas, llamados aerosoles, son transportados por los vientos y depositados en el océano y en la tierra, donde estimulan la productividad del fitoplancton marino y las plantas terrestres que conducen al 'secuestro' de dióxido de carbono atmosférico.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron los aerosoles recogidos en los filtros de una colina en la Guayana Francesa. Pixabay