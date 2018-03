Un hombre de 61 años se lanzó al cielo en un cohete casero

Adrian Diaz - Agencia N+1

Desde pequeños, seguramente muchos han querido ser astronautas para ir al espacio en naves espaciales y toda la onda futurista. Pero muchos con el pasar de los años abandonan sus sueños. Este no parece ser el caso de Mike Hughes, un terraplanista con 61 años de edad, que luego de muchos contratiempos logró terminar su cohete casero para lanzarse al espacio, ver desde arriba y demostrar que la tierra es plana.

Mad Mike, como lo conocen sus adeptos alrededor del globo, hizo noticia a finales del año pasado cuando anunció que iba a lanzarse en un cohete que él mismo había construido. Lamentablemente, cerca de la fecha indicada, se le presentaron algunos problemas logísticos que atrasaron su lanzamiento.

Las condiciones no eran las mejores

Al principio, el escenario no pintaba bien por los fuertes vientos y porque el cohete parecía estar perdiendo potencia desde la última prueba. Sin embargo y pese a los consejos de sus compañeros, el terraplanista salió disparado de su nave hacia el espacio a las 3 de la tarde en hora local.

La nave alcanzó una velocidad de 563 kilómetros por hora que hizo que la nave se elevara a una altura de 571 metros antes de comenzar su descenso hacia tierra firme con ayuda de un paracaídas.

Luego del aterrizaje, los paramédicos acudieron a revisarlo cuanto antes. “Estoy cansado de que la gente diga que me acobardé y no terminé el cohete. Estoy cansado de esas cosas. Lo supe manejar y lo hice”, declaró más aliviado. “¿Estoy contento de haberlo hecho? Sí. Supongo. Sé que no podré salir de cama mañana por la mañana pero al menos puedo ir a casa, cenar y ver a mis gatos esta noche”.

Más allá de sus obstinadas creencias personales, Mike Hughes le demostró a todos aquellos que se burlaban de él, que estaban equivocados, y que sí podía construir un cohete y lanzarse en él.