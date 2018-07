Una app da vida a celulares sin señal durante desastres

Paula Leighton - SciDev.net

Tras una emergencia o un desastre natural la población afectada podría recibir alertas e instrucciones directamente en su celular y en tiempo real desde instituciones de emergencia, aun cuando no cuenten con acceso a internet o red de telefonía. Esto, gracias a una innovadora tecnología desarrollada en Chile por la ingeniera de ejecución en informática Barbarita Lara.



Lara, becaria del programa Líderes en Innovación de la Real Academia de Ingenieros del Reino Unido, participó en la Innovation Unconference, realizada en Río de Janeiro (19 de julio). En el evento —desarrollado en el marco del simposio Fronteras del Desarrollo— becarios LIF de Brasil, Chile y Colombia se reunieron para explorar cómo el emprendimiento puede generar soluciones regionales y globales ante las amenazas del cambio climático.



“Latinoamérica tiene seis de las diez ciudades más vulnerables ante desastres naturales y los actuales sistemas de comunicación son ineficientes, inoperables e incompletos”, señala Lara, reconocida en junio por MIT Technology Review en su lista 2018 de 35 innovadores menores de 35 años a nivel mundial.

Tras experimentar la vulnerabilidad de las telecomunicaciones durante el terremoto de magnitud 8,8 que sacudió a Chile en 2010, la ingeniera creó S!E (Sistema de Información de Emergencia).



Esta plataforma de comunicación incluye una aplicación para celulares y un panel de control que permite a autoridades o instituciones de emergencia enviar información geolocalizada y encriptada en audio de alta frecuencia, que llega a los celulares empleando la cobertura de antenas de radioemisoras. Para su instalación, estas entidades solo requieren una plataforma para enviar mensajes.



Los mensajes viajan codificados por ondas de radio. El micrófono de los celulares capta estas ondas y el mensaje es decodificado por la aplicación, que lo muestra al usuario como mensaje de texto. Como es audio, no se requieren permisos de telecomunicaciones, porque no produce energía electromagnética.



El mensaje también puede escucharse directamente al ser recibido por la antena interna de radio que tienen los celulares. Otra posibilidad es que llegue a quienes no lo han recibido en su celular a través de una red mesh, que generan los celulares inteligentes al estar cerca unos de otros, lo que permite retransmitir la información utilizando las capacidades inalámbricas de estos aparatos y de antenas repetidoras ubicados hasta a 100 metros de distancia.



Actualmente su empresa, EMERCOM, trabaja para hacer más robusto el sistema y realizan pruebas a nivel local. Creada en 2016 por Lara y compañeros de la universidad, EMERCOM desarrolla plataformas de información para la solución de problemas en las comunicaciones, especialmente en situaciones de emergencia.



Pese al reconocimiento internacional y lo innovador del desarrollo, los acercamientos con el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Telecomunicaciones para la adopción de la app en Chile aún no dan los frutos esperados.



“Aunque a la Oficina Nacional de Emergencia la plataforma le gustó, no la aceptan porque buscan tecnologías probadas en el extranjero”, señala Lara, quien lamenta que su país invierta en incentivar la I+D pero luego no adopte sus resultados.

El desarrollo de S!E fue la tesis de grado de Lara, la que tuvo financiamiento del Concurso 2016 de Valorización de la Investigación en la Universidad, que otorga el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico de Conicyt.



Sin embargo, sí la han contactado otras instituciones, como municipios de localidades aisladas, hospitales, distribuidoras de energía y empresas forestales, mineras y de telefonía móvil, interesadas en adoptar la tecnología, especialmente si están obligadas a mantener informados a sus usuarios cuando hay una emergencia. Y “estamos trabajando con el Tecnológico de Monterrey (México) para obtener fondos que permitan instalarlo en sus campus y ofrecer un servicio de información a sus alumnos”, dice Lara.



Subraya que “las potenciales aplicaciones son muchas, porque lo que hacemos es transferencia de datos en forma disruptiva, innovadora, de bajo costo y altamente escalable, personalizando el sistema según las necesidades del cliente”.



“El trabajo de Barbarita es un ejemplo de cómo la ciencia y la investigación impactan directamente en el bienestar de las personas y ella es también un modelo para que las niñas se motiven cada vez más por incorporarse al ámbito tecnológico”, dice Mario Hamuy, presidente del Consejo de Conicyt, quien además aplaude “que como investigadora haya incursionado más allá de los límites de la academia, creando su propia empresa”.