Una fábrica de cucarachas en China ahora usa inteligencia artificial

Víctor Roman - Agencia N+1

Para la gran parte de occidente, las cucarachas son insectos desagradables trasmisores de enfermedades. Pero para un sector de la industria china, estos animalejos son una excelente oportunidad de negocio debido a sus supuestas propiedades medicinales.

En China y otros países asiáticos, estos insectos se consumen fritos desde hace muchos años. Pero ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, han comenzado a ser producidos a gran escala. Por ejemplo, una granja ubicada en la ciudad de Xichang y operada por una compañía farmacéutica tiene una producción anual de 6 mil millones de cucarachas adultas.

Los insectos son criados en un edificio de un tamaño equivalente al de dos campos deportivos, según lo que informa el diario South China Morning Post – SCMP. Dentro hay filas de estanterías que contienen a las cucarachas junto a contenedores abiertos con alimentos y agua en un ambiente cálido, húmedo y oscuro.

Al interior de la granja, los insectos pueden moverse libremente para buscar alimentos y reproducirse, pero no pueden salir. Un sistema de Inteligencia Artificial controla el criadero, regulando una serie de variables como la temperatura, las condiciones de humedad y el alimento disponible. El objetivo es que se reproduzcan lo más rápido posible.

Supuesto uso medicinal

Una vez que alcanzan la edad adulta, los insectos son triturados vivos y procesados para elaborar Kangfuxin, una poción que huele a pescado y es muy utilizada por la medicina tradicional china. Entre ellos se encuentran las afecciones respiratorias, gastroenteritis, y úlceras duodenales entre otras enfermedades.

"Realmente son una droga milagrosa", Liu Yusheng, profesor de la Universidad Agrícola de Shandong y director de la Asociación de Insectos de la provincia de Shandong a The Telegraph. "Pueden curar una serie de dolencias y funcionan mucho más rápido que otras medicinas", agregó.

El profesor explicó que además de su, controvertida, rápida acción, el Kangfuxin es más asequible a los consumidores chinos. "China tiene el problema del envejecimiento de la población", explicó el profesor Liu. "Estamos tratando de encontrar nuevos medicamentos para personas mayores y estos generalmente son más baratos que los occidentales", indicó. Un paquete que contiene dos botellas de 100 ml cuesta un poco más de 8 dólares.

Aunque la producción de cucarachas con fines medicinales es impulsada por el gobierno y su uso es común en los hospitales, no todos están convencidos. Especialmente los científicos. "Esta poción no es una panacea, no tiene un poder mágico contra todas las enfermedades", dijo al SCMP una investigadora de la Academia China de Ciencias Médicas de Pekín, quien prefirió no ser identificada.

Catástrofe medioambiental

Además, esa inmensa concentración de insectos, así como la cría, en cautiverio no está libre de riesgos. El profesor Zhu Chaodong, de la Academia China de Ciencias de Pekín dijo que sería "catastrófico" si miles de millones de cucarachas fueran liberados al ambiente, ya sea por un error humano o un terremoto.

Para los casi 800.000 habitantes de Xichang, uno de esos accidentes podría ser "aterrador", dijo Zhu. La granja también se encuentra cerca del aeropuerto Qingshan de Xichang. "Múltiples líneas de defensa deben estar en su lugar y funcionar adecuadamente para evitar el desastre de una liberación accidental", dijo Zhu.

También existe la preocupación de que la reproducción intensiva y el cribado genético de la granja acelerarían la evolución del insecto y producirían "supercucarachas" de tamaño anormal y capacidad de reproducción, aunque Zhu dijo que era poco probable que esto sucediera. Aun así, éstas se multiplican tan rápidamente que, teniendo en cuenta el clima cálido de Xichang y la abundante lluvia, una docena de ellos podría infestar un vecindario entero.

Por algo las cucarachas han existido desde la época de los dinosaurios y han sabido sobrevivir a distintos periodos de extensión masiva. Un reciente estudio analizó su ADNy explicó su resistencia y porqué viven con nosotros.