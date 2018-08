Aborto: confesiones de una artista

Leo Castillo

A primeros de agosto de 2017, luego de un anhelante pulso, conseguí de Miguel Iriarte establecer fecha ese mes para colgar en la pinacoteca de La Aduana, en Barranquilla, la fuerte obra de la brillante collagista boliviana Antagónica Furry. No alcancé a recogerla el día 15 en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, adonde había arribado con su prometido francés, un huesudo pelirrojo cuyo anguloso rostro me recuerda a Van Gogh, así que los encontré ya instalados en un hotel del centro de la ciudad que yo mismo había escogido y reservado. Salvaron no pocas peripecias de tráfico aéreo, dado que no hallaron vuelo oportuno La Paz- Bogotá. Volaron a Lima donde, vía Internet, habían podido comprar boletos Lima-Bogotá, de modo que volaron La paz-Lima-Bogotá-Barranquilla: tres vuelos. Providencialmente llegaron justo a tiempo, siempre que nos apurásemos con algunos insumos de ferretería encontrados ya casi a las seis de la tarde abajo del Paseo de Bolívar. El día siguiente, Antagónica lo dedicó a colgar la obra, que vino con ellos embalada cuidadosamente por la melindrosa artista, empeñada en revisar personalmente cada detalle del embalaje y luego la instalación con Miguel y su técnico asistente. Vinimos al hotel a cambiarnos al filo de las siete, y sólo pudimos llegar a inaugurar la tremenda muestra con una hora de retraso, algo después de las ocho aquella noche.

Antagónica Furry es una sólida belleza de fuerte raza aimara por vía materna, de labios que lucen carnosos por arte del maquillaje, en realidad delgados y levemente desdeñosos. Ríe como niña y daba chillidos de placer ante el paso de los buses intermunicipales en la carretera Oriental, maravillada, excitada por el colorido tropical de los vehículos: proviene de la capital más fría y gris de América, La Paz y ama las minifaldas, vestido negro, tacones rojos charolados y medias con liguero. De mirada directa y penetrante, su rostro asume alguna dureza cuando la pilla la timidez. No vende mal su arte plástica y percibe regulares ingresos de modelo talla grande.

Dudé mucho antes de pedirle que habláramos sobre el aborto. Yo conocía demasiado bien su dura experiencia con el tema y temía que se negara a aceptar sacar a la luz pública algo a lo que nadie puede inducir a una mujer sin incurrir en abusiva indelicadeza. Nunca había admitido en la escena del arte haber abortado, así lo negó en una entrevista en Argentina. Nunca había querido “saber de temas personales.” Ella misma ha sido un enigma, así que esto era “inapelable”, y la tildarían de mentirosa, de ene cosas por haberlo negado. Eso estaba sepultado en el pasado y “me tomarán de fría, de desalmada.” Quise sobornarla prometiéndole que las feministas la iban a amar: “Pues no, no me interesa el amor feminista. No.” Yo había decidido arriesgarme. Se lo propuse y, luego de una justísima reticencia, consintió en la confesión, haciéndome prometerle que no lo postearía en redes y que era inconveniente mencionar su nombre. He aquí, sin reservas, su crudo testimonio:

Antagónica Furry (tal es su reconocido nombre artístico) ha tratado de olvidar estos episodios cuya reviviscencia haya particularmente incómoda: está comprometida con un hombre a quien no desea cargar la memoria con hechos que para ella no son de grata recordación y que él tampoco desea escarbar. A los 23 años se enteró que se había embarazado, no por violencia, sino por amor. Viviendo con sus padres, se encontraba feliz y triste al tiempo, dado que ni ella ni su novio (un chico punk que leía mucho, un soñador que amaba salir a caminar y encontrar gente como él, anarquista, fumaba marihuana y bebía en los festivales gratuitos a los que asistía siempre a pie; sabía de música, cine, materias en las que Antagónica era entonces casi completamente ignorante. Ella no participaba de esta vida, más bien lo confrontaba: amaba ella hablar de la moda, vestía según su dictado, usaba lentes de contacto azules, despotricaba de la gente mal vestida, no soportaba que un mendigo le pidiera dinero porque odiaba el olor de los vagabundos, se interesaba en temas comunes e irrelevantes como la música popular del momento, no conocía del jazz, blues, nada, ni sabía leer algo que comprara ella misma. Él era más natural, veía el mundo con más sencillez, escuchaba soul, jazz, blues, música clásica. Era muy interesante), ella, pues, ni este chico estaban preparados para criar y educar un hijo. De común acuerdo buscaron a alguien que los llevó a una clínica de abortos con fachada de laboratorio clínico y consultorio de ginecología. En Bolivia el aborto es ilegal. El procedimiento por succión, que en principio supuso con anestesia general –la artista es particularmente vulnerable al dolor- tendría una duración de diez minutos con anestesia apenas local, “la misma que ponen los dentistas para extraer una muelita”, dice, aplicada solamente a la vagina. Temía que le sobreviniese un infarto debido a los intensos dolores, así que no se atrevía a seguir adelante. Finalmente se animó. Por su limpieza, higiene y cordial atención, el lugar inspiraba la confianza de una clínica privada. Había divisiones con paneles para vestirse las pacientes. La llamaron luego de su cubículo a este consultorio improvisado como sala de intervenciones. No había instrumental quirúrgico y el tipo que fungía como médico operaba sin barbijo, incluso fumaba allí mismo. La camilla era una mesa y la hicieron echarse allí, con un plástico debajo de su cuerpo, para aislar el mueble de la sangre, abrió las piernas. El “médico” o lo que fuera le mostró una especie de enorme jeringa de plástico con émbolo para succionar y le explicó que le sería introducido en la vagina y que mediante la presión o succión el bebé se desprendería de las paredes del útero y saldría como un coágulo, y que ya con eso “el trabajo está hecho” y le vendría luego, con normalidad, su período. Fue doloroso, muy doloroso y sentía que se moría. Un dolor tremendo en el pecho, en el vientre, abajo en las caderas, tanto que empezó a gritar, pero el doctor le dijo en tono amenazante que si seguía gritando él iba a parar y ella iba a seguir embarazada y así se quedaba. Tuvo tanto miedo que le pidió que por favor no parara. Él siguió succionando, succionando y al cabo de diez minutos dijo “ya está” y le mostró un coágulo dentro de la bomba transparente. Estaba mortalmente dolorida, pero el médico la apremió, “vístase, por favor”, y ni siquiera las enfermeras la acompañaron a vestirse detrás del panel. Estaba doblada en ele por el dolor. Se cambió. El novio la esperaba para irse a casa con unas pastillas de Paracetamol. Le dijeron que si le dolía volviese para darle otra pastilla. Nada más. Preguntó que cómo se las arreglaba en caso de infección y se le respondió que cómo iba a haber ninguna infección “si acá somos responsables.” Le dijeron que comiera todo blanco, nada de comidas picantes ni grasas durante una semana. Para despistar a su madre, que sabía cómo se quejaba de dolor con el período, le dijo que tenía la regla. Lloraron ella y su novio por el bebé que sacrificaban. Dolió el vientre, el útero como con el período durante una semana, sin drogas. Creyó que sentiría arrepentimiento y lloraría mucho, según había visto a mujeres en algún documental, pero no, no experimentó ningún sentimiento de culpa. Aquello había costado quinientos bolivianos, unos cien dólares que, sin embargo, en ese entonces eran mucho para ella. Al principio fue triste saber que iba a matar un niño o niña, pero luego pensó que no tenía nada que dar a esa criatura. Nada, “así que fría y sin remordimiento, lo hice. Para mí era el dolor físico que sufrí esos diez minutos. No tuve infección. Pero, a veces, me preguntaba cómo iba a ser un niño conmigo, una compañía. Tuve ya entonces la madurez de no ver este acto como algo malo. Primó mi amor a otra persona. Egoísta o individualista, me había dicho que no toleraría que un pequeño me exigiera tiempo, amor. Hubiera sido una mala madre, así que no experimenté culpa entonces ni después. Nunca me lo recriminé.”

Con éste su primer amor y a quien había traído a convivir en su habitación en el apartamento de su familia continuó dos meses más después el aborto. Su madre les daba la comida: “No fue nunca malo, no fue violento, me cuidaba mucho. No conseguía trabajo, trabajaba yo. Él cocinaba a veces.”

Entonces la engañó con otra, pero de ninguna manera a causa del aborto. Al verse descubierto en su infidelidad se marchó, inventando argucias, negando la traición. Así que ella se quedó sola y así se mantuvo durante un largo año. Intentó suicidarse arrojándose del quinto piso. Se contuvo diciéndose que lo superaría. Trabajaba de institutriz de tres niños y le pagaban bien.

Una vez, distraída, añadió en Facebook a un chico de la parte oriental de Bolivia, de Santa Cruz, “atractivo físicamente, distinto de mi punk anterior. Alto, tez clara, espalda ancha, atlético. Surgió un romance a distancia. Su amor era tal que decidió dejar todo y venirse a La Paz a vivir conmigo. Era bueno, era soñador y trabajador como ninguno, sin miedo a trabajos humildes, tierno, dulce y amable. Habían empezado a vivir en la casa familiar. Él venía puntual al salir del trabajo, no era violento ni mal hombre, era dulce, tierno, incluso muy niño, tan inocente. Compraron algunos muebles, se hicieron de cosas básicas. Cuando ella perdió su empleo, él trabaja de albañil y de vigilante de seguridad privada en empresas grandes, aunque le pagaban poco. Lo veía solamente los domingos. Vivieron cinco años. En ese tiempo quedó embarazada 3 veces. La primera fue sorpresiva porque habían usado preservativos. Estos tres embarazos acarrearon tres nuevos abortos. La interrupción fue a los dos meses, método de succión siempre. La segunda él estaba trabajando y ella fue sola a la clínica. La tercera, estando embarazada, a los dos meses “le bajó la regla.” Sus sospechas de un aborto espontáneo fueron confirmadas luego: “Mi útero era sano y no había nada que me causase daño.” Él nunca me reprochó los abortos, porque no podíamos criar a un niño. Luego se largó a Perú en busca de una amante. Hoy son amigos y chatean con frecuencia. Ya que le hizo está olvidado, anda en Chile trabajando solo, libre como dice él.

Los dos casos siguientes fueron con un hombre de Sucre que vino luego del chico de Santa Cruz. Con él permaneció dos años. Empleó la primera vez píldoras abortivas para dos meses de embarazo. Fue más doloroso y entró en un paro respiratorio. “Fue duro, pero viví.” Luego tuvo su último aborto, de un mes.

Ahora que tiene a François y desea ardientemente un bebé, no ha podido embarazarse por deterioro de su aparato reproductor, pero no pierde las esperanzas y lo seguirán intentando. Le formulé tres preguntas. “Si, volviendo el tiempo atrás, te embarazaras tantas veces, tendrías de nuevo esos abortos.” “Si supiera antes que quedaría embarazada no, no lo haría; pero si me embarazase sin saberlo, volvería siempre a abortar.” “Quiero saber si, en general, estás de acuerdo con el aborto.” “Es que hay casos. No estoy de acuerdo para chicas irresponsables que cogen y se embarazan y abortan como ir por dulces, pero sí en casos de embarazos por violaciones, cuando la madre es incapaz mental o tiene sida.” “Teniendo en cuenta las consecuencias que afrontas, ¿e arrepientes de tus abortos?” “No, no me arrepiento, porque tendría muchos hijos y no haría arte.”