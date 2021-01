¡Acción! Laboratorio de Producción de Impacto es un taller pensado para que productores y directores de cine, así como periodistas, miembros de ONGs, activistas, académicos y demás profesionales de las ciencias sociales, participen de espacios formativos encaminados a utilizar el cine como herramienta de movilización y de transformación social. La convocatoria cierra el 2 de febrero de 2021.

Con la intención de crear espacios de aprendizaje y discusión en torno a la creación de estrategias que permitan que el cine trascienda la pantalla y genere un cambio en la sociedad, la agencia de distribución de cine DOC:CO, con el apoyo de la organización DW Akademie y en alianza con DocSociety, Viceversa Cine y Bogoshorts, abrió la convocatoria ¡Acción! Laboratorio de Producción de Impacto. Con esta iniciativa se busca educar a personas y a organizaciones en la movilización de audiencias y en la construcción de conciencia alrededor de temas sociales.

Lo invitamos a leer La historia detrás del poder de Angela Merkel (II)

¡Acción! Laboratorio de Producción de Impacto se creó bajo la premisa de que el cine y las causas sociales están conectados. La apuesta detrás de ello es que a través de las películas se logre cambiar mentalidades y actitudes. De ahí se entiende que el laboratorio tenga como talleristas a Emily Wanja, quien con la campaña de impacto Thank you for the Rain logró generar conciencia sobre el cambio climático en el este de África, y a Victoria Solano, directora de 9.70 y Sumercé, documental colombiano que muestra la lucha de tres campesinos por proteger su territorio, entre otros nombres más.

En cuanto al diseño del taller, este estará a cargo de Vanessa Cuervo, directora de Good Pitch para Latinoamérica, y de Marcela Lizcano, directora de DOC:CO Labs y del documental Aislados, pieza audiovisual que muestra la vida de la población de Santa Cruz del Islote.

A la convocatoria, que está abierta hasta el 2 de febrero de 2021, pueden inscribirse colombianos viviendo en el país o en el exterior, así como extranjeros residentes en Colombia. El taller online se llevará a cabo entre el 1 y el 17 de marzo del 2021.