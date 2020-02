"Adiós al Amigo", cuando se callaron los fusiles de la Guerra de los Mil días

* Redacción Cultura

El 21 de noviembre de 1902, Colombia veía terminar uno de los periodos más violentos de su historia: La Guerra de los Mil Días. Un conflicto bélico y político que cobró más de 80 mil vidas, debido al enfrentamiento entre el ejército gubernamental conservador y las guerrillas liberales, lideradas por Rafael Uribe Uribe, entre otros generales revolucionarios.

Casi 117 años después de que se firmó el Tratado de Wisconsin, acuerdo de paz que dio fin a la guerra civil que vivió el país durante 1130 días, el director colombiano Iván D. Gaona retrata la polarización política que dividió a la nación en su nuevo proyecto Adiós al Amigo, una serie compuesta por seis capítulos de media hora, que se presentará en febrero en la Cinemateca de Bogotá el miércoles 12 y jueves 20 a las 5:00 p.m.

“Esta serie se hizo con un diseño de producción creativa, partiendo de la cinematografía, la exhibición de la serie en la Cinemateca es una oportunidad para generar una discusión de lo que está pasando en el mundo creativo nacional e internacional, y encontrar puntos comunes o diferentes para teorizar al respecto”, explica el director Iván Gaona.

La historia: después de mil días de una guerra civil en Colombia en 1902, el soldado revolucionario Alfredo Duarte Amado recibe un telegrama con la noticia del embarazo de la esposa de su hermano. Sabiendo que la guerra ya ha acabado, convence a un fotógrafo aficionado para que se acompañen en busca de aquel hombre, sin saber que el fotógrafo también busca a quien mató a su papá.

En su camino se encuentra con Benito Pardo, campesino y fotógrafo aficionado, quien, guiado por su deseo de venganza, decide unirse al viaje con el único objetivo de encontrar al general del partido de gobierno nacionalista que asesinó a su papá tras acusarlo de brujería solo por tomar un retrato.

Adiós Al Amigo, Trailer Oficial

“La guerra política bipartidista ha sido un común denominador en todas nuestras generaciones colombianas, que de alguna manera siempre ha enfrentado los deseos de quienes buscan desarrollar un pensamiento libre acorde a la contemporaneidad del mundo, contra quienes encuentran en el establecimiento y en las tradiciones una excusa de control social en pro de sus beneficios privados. Revisar la historia de Colombia hacia atrás genera un fuerte impacto y una sensación inquietante de escalofrío al constatar que la llamada Ley del Eterno Retorno pareciera cumplirse y aplicarse en cada generación”, explica Gaona, director de la serie.

Bajo el género western y de aventuras, se cuenta la vida de dos hombres que pese a tener cosmovisiones socio políticas opuestas, son los protagonistas de una amistad que crece y se consolida en condiciones adversas. Asimismo, es la historia de la confrontación de dos universos distintos, que encuentran en sus diferencias un aliciente y un pretexto para llevar a cabo los propósitos guerreristas y al mismo tiempo humanos que se proponen.

“Es una obra interesante de ver porque en estos momentos de la historia colombiana y del cine que está creciendo, no se había hecho una apuesta tan relevante, frente a trabajar temas fuera de lo normal y poner a actores no profesionales que hacen propuestas que muchos profesionales envidiarían. Para mí como profesional, el haber sido invitado es una de las pruebas más subliminales, raras pero interesantes y bonitas, me encantó el nivel de compromiso con la película”, afirma Salvador Bridges.

Adiós al amigo tiene un componente multi pantalla, que usará la cámara de fotos de Benito Pardo como un punto de vista adicional que retrate la contemporaneidad de los personajes y sus situaciones. Además, guiados por el equipo de arte encabezado por Juan David Bernal, la serie recrea la Colombia rural del año 1900, gracias a su vestuario de época diseñado por Diana Oliva y al trabajo de actores oriundos de Güepsa - Santander y profesionales con Salvador Bridges protagonista de la película Roa y Julio Valencia protagonista de la película Somos Calentura.

Esta serie se realizó gracias a una convocatoria de la Autoridad Nacional de Televisión, Antv, que ganó la productora La Contrabanda bajo la producción de Mónica Juanita Hernández e Iván D. Gaona, la cual estuvo rodando en distintos parajes del Cañón del Chicamocha con un equipo de 70 personas, entre técnicos y actores.