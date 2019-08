Ainhoa Arteta, sobre Plácido Domingo: "Es todo una calumnia y una canallada"

Nueve mujeres -ocho cantantes y una bailarina- aseguraron que Domingo las sometió a acoso sexual, según testimonios recogidos en un reportaje de la agencia AP, ante lo que el tenor ha respondido que creyó "siempre" que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas".

Arteta, que ganó el concurso que creó Domingo, Operalia, declaró este miércoles en Telecinco que le parece "una injusticia" lo sucedido: "Me ayudó muchísimo al principio de mi carrera y a mí jamás, y lo puedo decir sobre una Biblia o un polígrafo, me ha pedido nada a cambio".

"Yo hice Operalia y a mí no me puso una mano encima. Gané el concurso y había un jurado. Las carreras no se hacen acostándote, sino con esfuerzo y aprendizaje", subrayó.

"Es un caballero por encima de todo, un señor al que le pueden gustar las mujeres ¿Y qué hay de malo en eso? ¿A cuántos hombres le gustan las mujeres?. Antiguamente esto se llamaba ligar si es que se le llama de alguna manera, pero de esto a que hagan ver que es un acosador cuando es la persona mas caballerosa y respetuosa que he conocido en la vida, jamás de los jamases".

La soprano (1964) recordó que cuando ella empezó su carrera se dijo que "se acostaba con Plácido Domingo". "Jamás en la vida he tenido una relación con Plácido Domingo. Si ese bulo que soltaron hay mucha gente que se lo cree pues... Hoy día es muy fácil difamar y hundir a una persona. Es totalmente injusto", criticó.

Arteta precisó que "no puede testimoniar" sobre las relaciones de Domingo, pero que "si las tuvo, las tuvo con consentimiento". "Nunca jamás en la vida yo me podría creer que Plácido pudiera acosar a alguien o que no fuera consentido", aseveró.

"Igual a esta señora le ha tocado una pierna y le ha parecido un horror pero tú entonces dices 'no me toques la pierna'", indicó la artista, quien reconoce que ella es "bastante cortante" al respecto.

"Esto no se le puede hacer a Plácido Domingo. Es entrañable, se hace querer. Igual se podría hacer otro reportaje al revés. Es una calumnia muy grande y eso te puede hacer un daño horroroso y no hay derecho. No hay pruebas. Ahora destruimos un ser que es grandioso en la ópera y fundamental", añadió.