Albalucía Ángel en cinco palabras

Perfil de una escritora colombiana en cinco planos: 1.-Revolución.- 2.-Escritura.- 3.-Compasión.-4.-Conciencia.- 5.-Testigo.

1.- REVOLUCIÓN: En la historia de las revoluciones -si comenzamos por lo que se nos ha hecho creer ha sido el comienzo de los tiempos- veo la imagen del ser del Neanderthal, probablemente: alucinado, temeroso, maravillado de aquella flama que arde y quema su pelambre y que le está anunciando al mundo de ese entonces -sin que él se entere, obvio- un ciclo nuevo. El Fuego que se enciende en el Planeta, por obra y gracia de un esfuerzo -o ingenio- de un humanoide en la era paleolítica. La marca está al alcance de su mano. Y cambia todo, entonces.. La vida se aligera. Su alimento. La construcción de su refugio. El frío de las nieves ya no congela a sus congéneres. El mundo es otro para él. Un “salto cuántico”, digamos. No estoy segura si en la leyenda de quien se roba ese elemento, exclusivo de los dioses del Olimpo, ese gran salto también desalojó un nuevo paradigma. Lo que si intuyo; mientras escribo sin detenerme en cientos de momentos, en que esa palabra gruesa en contenido y falta de rigor en muchos casos, es puesta en marcha en el crisol del fuego y enciende ese coraje y resiliencia de hombres y mujeres, a lo largo del tiempo; es que estamos -tanto los humanos como el globo terráqueo, en general- en otra vuelta de tuerca. No tengo menor duda. Y digo Tiempo, como decir Historia, en realidad. Muchos vacíos hay, sin duda alguna. Para mí, la construcción famosa (aún no descifrada) de las Pirámides de Egipto, por ejemplo, es otro “quantum leap”: en la memoria del futuro. Ahora bien: esas “revoluciones incendiarias” (si comenzamos por Atila y otras tribus) y desgranamos una a una, pienso que han producido cambios necesarios. O nefastas consecuencias: que aún pesan, degradan, ahuyentan la armonía que los pueblos del mundo necesitan. Ha habido mucha sangre. Muchas trompetas. Y atronadores gritos de victoria. Y para mí, Victoria -con mayúscula- o Revolución de masas o en el campo científico o esas conquistas ancestrales de territorio ajeno o de planetas, nos es más que un acertijo. El tiempo corre, dicen. Aunque hay quien asegura, que no es tal. Que corre “el río del tiempo”, sí. Pero que el Universo, sigue su ritmo en espiral. O sea, que cambia de visión aquel o aquella que se mueve al ritmo de ese pulso. Y aún no estamos preparados para aceptar: o sea, vivir, ese increíble Paradigma, que ya se anuncia en el planeta, con ritmos celulares invertidos y miles de centellas. Verán los seres del Futuro, una REVOLUCIÓN más que anhelada. Esa INTEGRAL, que ellos: la NUEVA HUMANIDAD, merece, en permanencia. (Recomendamos: Lea “Maternidad”, cuento de Alejandra Jaramillo Morales).

2.- ESCRITURA: O comunicación invertebrada. También la vimos en esos tiempos del Hombre de las Cavernas. En manuscritos del Mar Muerto. En los muros de templos escondidos, en árboles, colosos edificios de piedra o de diorita, en pergaminos milenarios que cuentan y más cuentan historias que hoy en día, no son más que secretos insondables: no hemos podido descifrarlos. Las letras se apelmazan. Los símbolos predicen. Una niña puede leer sus cuentos de hadas, gracias a esa invención maravillosa que comunica todo lo que quiere, en el silencio más profundo. Se lee un libro a solas. O en compañía de otros y así se aumenta la frecuencia de quien nos manda ese regalo. Hay libros prohibidos, sin embargo. Los caracteres son indescifrables: solo los iniciados podrán entrar en esas páginas ya que es misterio de misterios. Escriben en los muros aquellos que no tienen el acceso a otro medio y cuentan de su ira, de frustración, de amor envuelto en símbolos, dibujos con palomas. Los sabios nos conducen a través de las letras a esa región ignota y vasta que ellos o ellas han descubierto en el camino de sus vidas. También hay quien la usa para desentrañar el alma de las cosas. Aquel “Anima Mundis” que no tiene lenguaje, pero que se describe en escrituras llamadas esotéricas, metafísicas formas de lectura o el grande pasadizo hacia regiones más sutiles. “Lo escrito, escrito está…” Y es un peligro. Una advertencia. Un ritmo sostenido en páginas sin cuento donde memoria y aventura nos dejan extasiados. O perplejos. Con ansias insondables. O ganas de llorar. Solo se anuncia, vagamente, el capítulo siguiente, de una escritura nueva. Y me pregunto entonces ¿sabremos descifrar esa escritura adormecida que nos está pisando los talones y nos anuncia el cambio de Paradigma?

3.- COMPASIÓN.- La Ley de esclarecer el ritmo interno que nos lleva a ese poder mirar al “otro” como si fuéramos hermanos de la sangre. Llorar con el que carga con un dolor del alma y no tiene consuelo, si no extendemos nuestra mano. Le damos un abrazo. Mirándolo a los ojos, vertimos el amor que él o ella necesitan, con solo recurrir al ritmo del corazón. Que está también sangrando. O suspirando sin aliento, puesto que el mundo se le hunde. Y nos sentimos frágiles, también. Un ser pequeño o casi que invisible, como son los animales en las selvas. Sabemos necesitan de todo ese cuidado que esa Madre Natura les ofrece. Y si nosotros, como humanos, rompemos esas reglas de oro que ella nos exige para guardar el equilibrio de todo este creado, entonces todo se oscurece. Se pierde esa fusión interna con que llegamos todos los humanos, sin saberlo, quizás. La Compasión es el camino hacia la gran Estanza de la Unión, con lo Divino. El gran Espejo. La Madre Primordial que habita en los humanos para aprender a alimentar ese reflejo: YO SOY TÚ.

4.- CONCIENCIA.- Una expansión que no tiene medida. Que alienta todo lo que somos y todo lo que lleva el ritmo de la Vida, con mayúscula. Un pulso interno que atraviesa milenios de experiencias, en un batir de alas de una mariposa. Conciencia es Ser alerta a lo que vibra adentro y a lo que surge fuera, al mismo tiempo. Podría solo despertarse con un rugir feroz de un tigre de Bengala, o el caminito que abren las hormigas: por el que cruzas, sin saberlo, senderos luminosos que van a enriquecer toda tu vida, si tú quieres. Conciencia es navegar con la memoria abierta hacia otras aguas más profundas. Y no se debe descansar en alcanzar el máximo esplendor de eso que no se escoge, ni se hurta, como diría mi abuela: pues es un Sello Inmarcesible. Una tarea de siempre. Tarea de titanes, dirán unos. O tarea de los seres que habitan esta Tierra que nos habla, por todos los costados. Al Sur. Al Norte. Al Este y al Oeste, esa Conciencia espera nuestro pulso de mujeres y hombres que ya han cruzado laberintos, puentes de piedra o de invisibles mecanismos: que siempre nos ha unido a aquellos pasos de quienes nos preceden, para por fin dar ese salto. Una Conciencia Nueva está esperando. Y ya es la hora de acogerla con los honores que merece.

5.- TESTIGO.- Nunca se sabe, en realidad, cuál va a ser ese momento, donde serás testiga de algo inaprensible. O glorioso, quizá. O a lo mejor jamás querías estar en ese sitio, que te dejó tu ser envuelto en niebla y tu corazón herido para siempre, pero tenías que verlo. Ser Testiga, con mayúscula. Y ser testiga de tu vida es algo parecido: pienso. No siempre se distancia tu piel de lo que te acaba de inmergir en un abrir y cerrar de ojos: como la muerte de alguien, por ejemplo. O un terremoto, donde estás parada al frente de un abismo y sabes que es sí, o no, ese testimonio, si sobrevives al momento. Y la escritura es eso: estar en frente de algo que no puedes mirar con ojos físicos, porque depende de tu memoria. O la memoria de otras gentes, que te hacen desfilar adentro y en silencio, lo que talvez vas a plasmar en esas páginas: o a transformar, digámoslo mejor, esa experiencia de un instante, o de siglos, o milenios, en una historia excelsa. O delicada. O relevante, para quienes la lean hoy: o en el futuro. Pues tienes el poder excelso de la palabra escrita. El genio de la lámpara te dicta. Las musas lo alimentan, con sus murmullos calurientos, unas veces. O indefinibles. O en secretíos deliciosos, donde tú misma has de tejer o destejer esa visión interna. En las palabras de una sabia que un día me dejó una resma de cuartillas en la mano: “aquí te dejo todo lo que tengo. Tú lo has de construir como te plazca”. Eran en blanco, aquellas páginas. No solo me soltaba la historia de su vida sino que me pedía “discernimiento”. Exactitud. Ya que la mente también nos juega trapisondas, a la hora de la Verdad. Memoria sin entorno que pueda dibujar un episodio, un rostro, la voz de un niño delirante, la luz entre las hojas de los árboles (como lo hacía Virginia Woolf), no logrará jamás aquel impacto que merece aquella página invisible, que ha de cobrar palabra tras palabra hasta formar el libro de tu vida. O de la vida de los demás.

* Alejandra Jaramillo Morales ha publicado las novelas “La ciudad sitiada” (2006), “Acaso la muerte” (2010), “Magnolias para una infiel” (2017) y “Mandala” (2017), obra digital. Libros de cuentos: “Variaciones sobre un tema inasible” (2009), “Sin remitente” (2012) y “Las grietas” (2017), ganador del Concurso Nacional de la Cámara de Comercio de Medellín y nominado al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2018. “Las lectoras”, su primera novela histórica, será publicada en 2020. Escribió dos novelas para adolescentes con el sello Loqueleo; “Martina y la carta del monje Yukio” (2015) y “El canto del manatí” (2019) y libros de críticacomo “Nación y Melancolía: narrativas de la violencia en Colombia” (2006) y “Disidencias, trece ensayos para una arqueología del conocimiento en la literatura latinoamericana del siglo XX” (2013). Es docente de literatura de la Universidad Nacional de Colombia.