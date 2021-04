Amelia Earhart: un alma indomable

Para Amelia Earhart no existía el miedo, o por lo menos estaba decidida a no dejar que este la limitara. Se rehusó a vivir una vida en timidez y le dijo sí a la aventura. Eso se tradujo en montarse en unas máquinas “primitivas y endebles” y llevarlas a lo más alto. Así, cuando no estaba volando, Earhart estaba viendo a los demás hacerlo. El documental En busca de Amelia, de National Geographic, narra su historia, que comenzó en 1897 y, tras más de 80 años desde su desaparición, parece no haber terminado.