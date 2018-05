América Latina: un nido irlandés

Andrés Osorio Guillot

En la historia existen varios sucesos que pasan desapercibidos por los historiadores y que la academia no resalta o menciona por encima de las versiones oficiales que sustentan el poder y el equilibrio de los Estados. De esos sucesos que no hacen parte de ese gran tramado o tejido, que no son menos importantes que versiones oficiales, surgen historias que han marcado de una u otra forma un impacto directo en las dinámicas sociales y políticas de un país. Así, en las líneas del tiempo se logran desprender un sinfín de sucesos que también dejan su huella y determinan directa o indirectamente la identidad de un territorio. De allí que Tim Fanning haya querido resaltar y relatar la influencia de los irlandeses en Latinoamérica como resultado de diversas coincidencias y rastros que su cultura dejó a lo largo de Suramérica.

“Pasé cinco meses viajando por Sudamérica en 2005. Me abrí paso por el sur de Chile y me llamó la atención la conmemoración de un nombre muy irlandés, O'Higgins, en el espacio público. Comencé a leer acerca de O'Higgins y me di cuenta de hasta qué punto su sombra sigue asomándose sobre la política y la historia chilenas. Pero no es solo O'Higgins. Hay nombres de calles, plazas, equipos de fútbol y naves navales con nombres de hombres y mujeres nacidos en Irlanda con nombres como Lynch, O'Brien, O'Connor y O'Leary que desempeñaron un papel importante en la historia de las repúblicas sudamericanas. Estas pequeñas pistas apuntan a una imagen mucho más amplia de la migración irlandesa durante las épocas colonial y posterior a la independencia. Durante mi estadía en Bogotá, por ejemplo, me han recordado las duras dificultades físicas sufridas por los soldados irlandeses que cruzaron los Andes con Bolívar en Colombia durante la campaña de 1819-20”. Afirma el autor irlandés.

Tantas coincidencias, que en realidad significaron señales que guiaron el camino del autor para reencontrar a su país en otro continente, obligaron a Fanning a volver una y otra vez a ciudades, a bares, a museos, a bibliotecas y demás lugares que evocaban un pasado que uniría a Irlanda con América Latina desde la época de la Colonia a inicios del Siglo XIX.

“La conexión sentida entre Irlanda y América Latina no siempre se ha explotado al máximo. Hasta hace poco tiempo, los irlandeses tendían a sentir una afinidad con los latinoamericanos debido a un catolicismo cultural compartido, de la misma manera que sentimos un vínculo común con españoles o italianos. También compartimos la experiencia de la colonización, la sensación de que algo elemental en nosotros mismos se está perdiendo. En el caso irlandés, esta fue la destrucción del mundo gaélico. En América Latina, fue la destrucción de las grandes civilizaciones indígenas. En tiempos más recientes, ambos vivimos a la sombra de vecinos más poderosos, el Reino Unido y los Estados Unidos, cuyas decisiones políticas pueden tener efectos muy perjudiciales en nuestra vida diaria. Sin embargo, en un sentido más positivo, los escritores irlandeses y latinoamericanos han sido capaces de moldear y dar forma a los idiomas colonizadores según sus propias necesidades y deseos, enriqueciéndolos enormemente en el proceso. La decisión del gobierno irlandés de abrir una embajada en Colombia debería ayudar a profundizar esta conexión”.

Si bien la emigración de irlandeses a América Latina data del siglo XVIII como un fenómeno de emigración que venía desde España, es hasta el XIX con las guerras de independencia que se empieza a notar una fuerte presencia de ciudadanos irlandeses en países como Colombia, Perú, Chile, Venezuela y Argentina.

¿Qué hizo que los irlandeses vinieran a América Latina en el siglo XIX? ¿Cómo afectó esto los procesos de independencia?

Con el debilitamiento del control de España sobre su monopolio de comercio con las colonias americanas, los comerciantes comenzaron a llegar directamente desde Irlanda u otros países extranjeros para explorar oportunidades. William Brown y John Thomond O'Brien llegaron a Buenos Aires en la segunda década del siglo XIX. Ambos eran hombres de negocios que fueron absorbidos por las guerras de la independencia, convirtiéndose, respectivamente, en almirante de la armada argentina y en general en el ejército peruano.

Sin embargo, la mayor parte de los irlandeses que sirvieron en las guerras de independencia fueron reclutados en Irlanda e Inglaterra. En 1817, Bolívar fue acorralado en el sur de Venezuela y estaba desesperado por los hombres. El agente del gobierno patriota en Londres recibió la orden de reclutar oficiales irlandeses y británicos para formar regimientos de servicio en Venezuela y Colombia. Estos oficiales, muchos de ellos bastante inescrupulosos e impulsados ​​por la codicia, comenzaron a alistarse en las calles de Dublín, Belfast y Liverpool.

Los regimientos extranjeros que sirvieron bajo Bolívar a veces se denominan genéricamente como británicos. De hecho, la mayoría de los oficiales y hombres eran irlandeses. Los nombres de la Legión irlandesa y el Regimiento Hibernia, que sirvieron en el norte de Colombia, en Riohacha, dan testimonio de la nacionalidad de sus oficiales y hombres alistados. Los oficiales nacidos en Irlanda también comandaron la Legión Británica, que jugó un papel clave en las campañas en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

Bajo el mando del oficial nacido en Dublín James Rooke, la Legión Británica realizó una intervención decisiva en la Batalla del Pantano de Vargas en Colombia en 1819. El batallón de los Rifles, bajo el mando de Arthur Sandes del Condado de Kerry, también contaba con personal irlandés. oficiales y fue considerado como una unidad de élite.

En la parte sur del continente, William Brown fue el fundador de la marina argentina. Brown es la figura irlandesa más importante en la historia de las guerras de independencia, dado que no solo armó la armada argentina desde cero, sino que también impidió que la armada realista bloqueara el Río de la Plata y derrocara al régimen independiente en Buenos Aires. John Thomond O'Brien fue otro eminente soldado irlandés. Fue ayuda de campo de San Martín y luchó en la mayoría de las batallas importantes de las campañas chilenas y peruanas. Estuvo presente en la Declaración de la Independencia del Perú en Lima en 1821.

¿Qué imagen tienen en Irlanda de América Latina? ¿Hay alguna muestra cultural que represente nuestra identidad?

La imagen de América Latina se ha filtrado tradicionalmente a través de Hollywood, a menudo de una manera muy negativa. Más positivamente, para muchos irlandeses, América Latina ha sido sinónimo de fútbol. Sin embargo, la percepción de América Latina en Irlanda probablemente ha cambiado mucho durante las últimas décadas a medida que más personas viajan en ambas direcciones. Muchos estudiantes y trabajadores de América Latina han llegado a Irlanda en los últimos años. Tan recientemente como la década de 1990, sería inusual encontrarse con latinoamericanos en las calles de Dublín. Ahora, la ciudad es hogar de innumerables nacionalidades y chocar contra un colombiano en un pub no es en absoluto sorprendente. Hay un Festival de Cine Latinoamericano y un sinnúmero de eventos en todo el país, a menudo dirigidos por emigrantes latinoamericanos a Irlanda, que destacan todos los aspectos de la cultura latinoamericana. Al mismo tiempo, los jóvenes viajeros irlandeses se sienten atraídos por visitar América Latina en mayor número y obtener un sentido de primera mano de la vitalidad de sus diferentes culturas y aprender acerca de sus escritores, músicos y cineastas.