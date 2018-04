Antonio Casale presenta su libro “Pelota tricolor”

El periodista deportivo Antonio Casale estrena su primer libro: "Pelota tricolor".

En su libro Pelota tricolor, el periodista Antonio Casale plantea de entrada una verdad sin esguinces: “Para los amantes del fútbol, la vida no se mide en segundos, minutos, horas, días, meses o años. La vida se mide en mundiales”. Y no por ocultar su edad, pues aún lo acompaña la juventud, él lleva 10 citas mundialistas a cuestas. Se prepara para vivir el décimo primero. Y por primera vez llega con un agregado personal bajo el brazo: su primera obra que no podía ser de algo distinto al balompié.

Como lo refiere el prologuista Adolfo Zableh, cuando se piensa en el periodista Antonio Casale, automáticamente se evoca a Millonarios. No solo porque es hincha declarado del equipo embajador, sino porque lo es sin posturas desafiantes ni fanatismos. Desde la infancia sigue al cuadro azul, es probable que tenga algún remoto recuerdo de su décima primera estrella en 1978, y con seguridad celebró efusivamente los títulos de 1987 y 1988, cuando cruzaba por la telúrica adolescencia.

De ahí en adelante, como todo hincha azul, vivió el largo viacrucis de 24 años con ayuno de títulos, hasta la décimo cuarta estrella de diciembre de 2012. No pudo ver campeón a su equipo, pero desde muy joven, en calidad de practicante en la radio juvenil, empezó a desarrollar un talento particular para acercarse al fútbol. Hoy, a pesar de sus detractores, nadie pone en duda que, junto a otros colegas, cambió la forma de narrar los partidos o hacer la cobertura de campeonatos, con un aire distinto.

Eso lo convirtió en un hombre de los micrófonos, con mucha emoción de por medio, pero con criterio. Analista antes que hincha, y amigo de un lenguaje desacartonado que terminó por crearle su propia audiencia entre las nuevas generaciones. De esa manera pasando por Caracol y hoy en RCN, su voz y sus comentarios lo convirtieron en un referente periodístico. Inicialmente como aficionado a Millonarios, pero también como un seguidor minucioso de la selección de Colombia.

Con una ventaja para los periodistas de su generación. Cuando concluía sus días de colegio y tanteaba destinos, le correspondió disfrutar de una de las más brillantes camadas de futbolistas colombianos de todos los tiempos. La que orientaron Francisco Maturana y Hernán “Bolillo” Gómez, con Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla o Andrés Escobar a la cabeza, que le permitió a la afición nacional regresar a la emoción de los mundiales de fútbol a partir de 1990.

Los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998 fueron suficiente preparación para terminar de perderle el miedo a los micrófonos y emprender una trayectoria profesional que hoy le permite seguir vigente, no solo como periodista multifacético, sino también como líder de opinión desde su plataforma de RCN Radio. Lo paradójico es que a pesar de que su incursión en la radio parecía restringirlo a este medio, en el fondo sabía que debía escribir para dejar su propia memoria.

Fue así como, con la llegada del siglo XXI, para Antonio Casale también llegó el momento de opinar sobre el fútbol a través de columnas. Y esa circunstancia llegó cuando la selección de Colombia no pasaba por una buena época. Después de tres mundiales, se le agotó el combustible y tuvo que afrontar como los demás aficionados, el criticado regreso de Maturana a la dirección técnica del combinado nacional, a pesar de la Copa América de 2001, y después las experiencias fallidas de Eduardo Lara y Reinaldo Rueda.

Cuando Casale inició la disciplina de hacerse columnista, la selección de Colombia tenía una buena expectativa de regresar a un mundial. Pero como él mismo lo relata en su obra Pelota tricolor, a Jorge Luis Pinto no le respetaron el proceso, en 2008 lo sustituyeron por Eduardo Lara y “el miedo a perder como siempre, fue más grande que la convicción de ganar”. Al final, Colombia no pudo ir a Sudáfrica 2010, aunque para él fue persistir en el oficio de la escritura, a través del periódico El Espectador.

La propuesta para ser columnista de El Espectador fue de la entonces editora de deportes, Olga Lucía Barona, quien buscaba nuevas opiniones para fortalecer el regreso a diario de este medio en 2008, luego de siete sufridos años de semanario. En ese momento Casale llegó con su colega Andrés Marocco, pues ambos ya tenían una reconocida proyección profesional desde los micrófonos del programa El Alargue, de Caracol Radio. Marocco se quedó pocos meses. Casale ya lleva 10 años en el oficio.

Y justamente de ese encuentro con la palabra, únicamente en lo que tiene que ver con su criterio frente a la selección de Colombia, nace su libro Pelota Tricolor. El registro de 156 columnas publicadas en El Espectador que representan simultáneamente una especie de bitácora personal para ir contando cómo fue posible que el combinado nacional recobrara su memoria futbolística y retornara a las citas mundialistas. La de 2014 en Brasil y la que deberá jugar en pocas semanas en Rusia.

El libro rememora cómo después del equivocado regreso de Hernán “El Bolillo” Gómez a la dirección técnica de la selección, y el breve paso de Leonel Álvarez, Colombia empezó a vivir la larga eliminatoria para el Mundial Brasil 2014. Entonces apareció el técnico argentino José Néstor Pékerman que cambió la historia. No solo Colombia volvió al mundial de fútbol, sino que Antonio Casale pudo regresar a la fiesta del balompié mundial, devolviéndole a los colombianos ese extraordinario momento.

Ahora, Casale se prepara para vivir su mundial número 11, “el quinto con Colombia participando de la fiesta y el tercero escribiendo para El Espectador”. Por eso nada más oportuno, en la antesala de esa celebración deportiva, que su libro “Pelota Tricolor”, donde quedan impresas sus conclusiones sobre tres mundiales vividos y dos Copas América, con el sello de la selección de Colombia y su estilo sin pretensiones diferentes a desarrollar una opinión libre sobre momentos del fútbol.

El gol de penalti de Falcao que nos dio el tiquete a Brasil 2014, el zurdazo inolvidable de James Rodríguez en el partido contra Uruguay en el mismo mundial, las lecciones de Pékerman, los goles de Carlos Bacca o el desahogo de James Rodríguez cuando se alcanzó la clasificación al Mundial de Rusia que le dio el titular para su columna: “clasificamos hijueputa!!!”. Un grato recorrido por el fútbol en 294 páginas, como una especie de montaña rusa para los hinchas que ahora esperan para Colombia su mejor mundial.

“Sin duda es mejor decir que llevó tres mundiales en El Espectador, que darme cuenta de que ya son 10 años escribiendo para el periódico más prestigioso de Colombia, sin que todavía le conozca la cara al director, porque no ha tenido que llamar a cuestionarme sobre lo que escribo. En cambio sé que a él si lo han llamado desde distinto círculos de poder para quejarse por alguna denuncia o punto de vista en torno a algún tema”, escribió Casale antes de confesar que escribir ha sido una de las cosas más difíciles de su vida.

Sin embargo, lo hizo, y lo sigue haciendo semana tras semana con ajustada disciplina. Él admite que es un simple amateur porque hay escritores de verdad, pero lo cierto es que su columna “Mucha Pelota” tiene muchos seguidores que la esperan porque a través de ella también sopesan sus emociones en torno al extraordinario mundo del fútbol. Y su trabajo “Pelota tricolor” refuerza esta convicción con un regalo para los hinchas antes de que la selección de Colombia empiece su trajinar por Rusia 2018.