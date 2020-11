Argentina habilita el regreso de las artes escénicas con aforo limitado

El Gobierno de Argentina habilitó el regreso de las artes escénicas, como teatro y conciertos, con restricciones sanitarias para artistas y público y un aforo limitado a la mitad de la capacidad del recinto, según la norma publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Las artes escénicas superan los siete meses de cierre, al menos en su modalidad presencial, debido a las restricciones para frenar la pandemia de coronavirus, y con esta decisión podrán volver lugares tan emblemáticos como los teatros de la calle Corrientes, en Buenos Aires, uno de los atractivos turísticos de la capital, tras las protestas de los trabajadores culturales en los últimos días.

El protocolo aprobado establece que el aforo no podrá superar la mitad de la capacidad y se deberá respetar el distanciamiento, mientras que los asistentes deberán usar tapabocas en todo momento y presentar a su ingreso una “declaración jurada de salud vigente”.

Los artistas, trabajadores y colaboradores deberán ser controlados preventivamente en el ingreso a la sala con medición de temperatura y presentación de la declaración jurada, y deberán usar mascarilla “en todos los espacios públicos, salvo en el escenario durante el ensayo, función o grabación”.

Cuando estén en el escenario, los artistas deberán respetar la distancia de dos metros, a excepción de que los integrantes del elenco sean convivientes en la vida real, y “la cantidad de personas en escena deberá ser acorde al cumplimiento del distanciamiento social preventivo obligatorio”.

Sólo podrán acercarse a menos de dos metros cuando la representación implique “exclusivamente cruces fugaces”, que se definen como “interacciones físicas o interpretativas de corta duración, menos de un minuto, sin frontalidad cara a cara”.

El protocolo recomienda que los equipos tengan la menor cantidad de integrantes posibles y promueve el teletrabajo para todos los trabajadores que “puedan realizar sus tareas de forma remota, principalmente para aquellas personas que padezcan afecciones como diabetes, cardiopatías o enfermedades pulmonares, o sean inmunosuprimidos o mayores de 60 años”.

Las instituciones culturales han sido las más afectadas por los cierres durante la pandemia. En España, por ejemplo, los dueños y asistentes a las escuelas de baile salieron a las calles a protestar. El flamenco, la salsa, el ballet y el hip-hop ocuparon las calles españolas para manifestarse por la falta de ingresos y el poco tiempo de sobrevivencia que les quedan a estas entidades.

En Colombia, algunos teatros como el Petra abrieron al público bajo medidas de bioseguridad estrictas, pero la mayoría no ha podido abrir sus puertas por falta de dinero para protocolos o financiamiento para sus empleados. Hay un gran porcentaje que ha tenido que cerrar definitivamente. Las razones de algunos de los recintos colombianos que no han abierto sostienen que, si bien hay protocolos aprobados para comenzar a trabajar, la limitación de los aforos y la adecuación de los espacios no hacen sostenibles la reactivación de sus programaciones culturales.