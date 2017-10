Opinión

Arquitectura y arte

Camilo Restrepo

Posiblemente Colombia, en su vorágine y apetito social por las malas noticias, no ha notado que la arquitectura nacional ocupa una posición privilegiada en el espacio de discusión mundial, en aquellos escenarios donde se discuten los futuros posibles para las ciudades y la ruralidad. Hablar de arquitectura es pensar que estamos soñando una sociedad mejor, puesto que es el espejo de nuestros ideales y acuerdos sociales que, materializados, son ciudad y territorio.

El momento que vivimos es histórico. Por primera vez en más de 70 años tenemos la oportunidad de imaginarnos ser mejores como sociedad e individuos. Si el trabajo del arquitecto fundamenta y describe una cultura en un momento y en un lugar específico, ¿por qué la arquitectura no ocupa los espacios expositivos de la agenda cultural de la nación? ¿Por qué no participa del criterio programático de los museos? ¿Por qué no creemos que es cultura?

Este será el tema de ARQBO: Arquitectura en Artbo, el foro que dirigiré y que hace parte de la programación de Artbo | Feria Internacional de Arte de Bogotá, un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se realizará del 26 al 29 de octubre en Corferias. En este espacio, que tendrá entrada gratuita, exploraremos el punto de encuentro entre el arte y la arquitectura, a través de charlas con arquitectos de talla internacional que han trabajado con espacios expositivos.

Lo haremos porque la arquitectura da forma a nuestra manera de movernos en la ciudad, nos sugiere hacia dónde mirar por la ventana o la forma cómo nos encontramos con otros para construir experiencias y recuerdos. Si nos detenemos a recordar o soñar con los lugares significativos para nosotros, paulatinamente en nuestra memoria aparecerá un “playlist” de los espacios que nos han acompañado en los momentos más relevantes de nuestra vida. Sin embargo, a duras penas sabemos, conocemos o nos interesa el nombre del arquitecto que detallada y minuciosamente creó esa atmósfera para que nuestra vida estuviese ligada no sólo al tiempo sino también al espacio.

Para que ese “playlist” tenga significado, el arquitecto debe entender los lugares, tener una posición frente a un ideal de sociedad, asumir una perspectiva política y ser consciente de la responsabilidad que implica dar forma y sentido material en un mundo de excesos materiales.

Es extraño que culturalmente creamos de manera limitada que un arquitecto es simplemente un instrumento de la operación inmobiliaria. Sin duda participa de estas, pero su actuación cuando es hecha bajo posiciones críticas, bien fundamentadas y, ante todo, responsables, participa de la construcción de la cultura material de un país. La arquitectura se convierte en cultura cuando enlaza tiempos, técnicas y posiciones dando sentido a un lugar que parecía no tenerlo. Esa es la arquitectura que promovemos.

* Director del foro ARQBO: Arquitectura en Artbo.

Arquitecto colombiano, director de la agencia de arquitectura AGENdA y profesor invitado en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Harvard.