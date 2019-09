Juan Covelli lleva a Bogotá una "nueva mirada" de la historia de Cromwell

Juliana Alejandra Franco- EFE

El artista colombiano presenta en la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO) "una nueva mirada" a la historia de Oliver Cromwell con su obra "How to dust the surface" (¿Cómo desempolvar la superficie?), una propuesta que mezcla la escultura clásica con modelados en 3D.