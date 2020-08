Este domingo, desde las 3:00 pm, más de 150 artistas, líderes sociales y periodistas, levantaran su voz para protestar por el recrudecimiento de la violencia y las masacres de las últimas semanas.

En lo que va corrido del año, de acuerdo con datos de Colombia 2020 y cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), se han registrado 43 masacres que han dejado 181 víctimas mortales.

Movilizados por el poco respeto que se está teniendo por la vida en las regiones más olvidadas del país, este domingo desde las 3:00 pm más de 150 artistas se darán cita para exigir el respeto por la vida y la diferencia y además para hacerle una serie de exigencias al Gobierno del presidente Iván Duque.

En el encuentro virtual, denominado “Hasta que amemos la vida”, los artistas pedirán al Gobierno tres cosas, según se lee en el comunicado compartido por los organizadores:

1. Exigir del gobierno la activación inmediata de todas las herramientas posibles y urgentes para preservar la vida, haciendo énfasis en estrategias sociales y humanistas y no solo llenar los territorios de armas y pie de fuerza.

2. Hacer un llamado a la comunidad internacional para que acompañe nuestro país, a todos sus ciudadanos, a los líderes sociales y a la juventud. En estos momentos de tanta violencia su presencia y apoyo es de vital importancia para detener las amenazas y homicidios y sobre todo promover una cultura del respeto y cuidado de la vida.

3. Invitar a la sociedad civil a firmar un pacto por la vida entendida en toda la extensión de su sentido. La vida más allá de las diversas posiciones políticas, ideológicas o miradas de la realidad. La vida más allá de lo humano, el cuidado del planeta como nuestra gran casa común y el reconocimiento de nuestro rol activo en su florecimiento.

En las últimas horas dos voces representativas del continente sumaron su respaldo a la iniciativa: el cantante panameño Rubén Blades y la Premio Nobel de Paz de 1992, Rigoberta Menchú.

Entre otros, participarán en el evento, cantantes como el puertorriqueño René Juan Pérez Joglar, (Residente), Adriana Lucía, César López, Santiago Cruz, Carlos Vives, Edson Velandia; agrupaciones como ChocQuibTown, Los Petit Fellas, Doctor Krápula, Alkolyricos, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre otros.

También se sumaron a la protesta digital actores, presentadores, periodistas y líderes sociales como, Santiago Alarcón, Julián Román, Doris Salcedo, Francia Márquez, Leyner Palacios, Robinson Díaz, Suso, Andrés Parra, Martín de Francisco, Mabel Lara, Daniel Samper, Daniel Samper Pizano, Daniel Corronell, Alejandro Riaño, entre otros. El Espectador retransmitirá la jornada desde su canal de YouTube. Lo invitamos a leer: Un canto de esperanza

César López, uno de los voceros que tiene el evento, le dijo a El Espectador: “El colectivo se había quedado quieto después de las marchas del año pasado. Después de eso hicimos balances y aprendizajes como grupo con la pregunta sobre cuál debería ser el rol de los artistas en este momento del país. La respuesta fue volvernos a sumar y rechazar el aumento de la violencia (…) es una invitación al país, de todas las orillas, para hacerle unos llamados al Estado neutral. El respeto por la vida es un tema que no nos puede dividir. Todos debemos estar de acuerdo”.

También puede complementa la información: Volvió el horror: 43 masacres en Colombia en lo que va de 2020

Una de las presencias que más ha llamado la atención para el evento de esta tarde es la de Carlos Vives, quien en el desarrollo de la más reciente campaña presidencial, se le vio en actos públicos con el entonces candidato Iván Duque. Consciente de esos cuestionamientos, el cantante samario ha dicho en su cuenta de Twitter:

Les dejo una pregunta: ¿no será hora de superar esa militancia que nos impide ver en cada caso lo fundamental? En este caso es la vida. Y yo me sumo. #CantoXColombia — Carlos Vives (@carlosvives) August 29, 2020

Y si me preguntan cuál es mi orientación política, les digo: por mí que los cargos se elijan por sorteo entre gente que cumpla requisitos de hoja de vida y demuestre transparencia. @demos_colombia #CantoXColombia — Carlos Vives (@carlosvives) August 29, 2020

“Lo importante no es si está o no Carlos Vives. Él es una de las voces que se sumó. La polémica por su presencia es irrelevante, es una discusión tonta. Lo importante es que todos los que estamos aquí coincidimos en la exigencia para que no sigan matando gente”, dice Mario Andrés Muñoz, vocalista de Dr. Krápula.

