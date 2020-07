El artista británico se manifestó en redes sociales apoyando el movimiento en contra del racismo en Estados Unidos.

Bansky, el artista urbano de 46 años, utiliza redes sociales como Instagram para sumarse a las voces comprometidas en contra del racismo, en específico por los hechos ocurridos en el último mes en Estados Unidos, como el asesinato de George Floyd.

Con una imagen en la que una vela prende la bandera de Estados Unidos y el retrato de un hombre negro rodeado de flores y más velas, Bansky acompaña la siguiente declaración: “Al principio pensé que debía callar y escuchar a la gente negra sobre este problema. Pero ¿por qué lo haría? No es problema de ellos, es mí problema. El sistema le ha fallado a la gente de color. El sistema blanco. Como un tubo roto que inunda el apartamento de la gente que vive abajo”.

A lo anterior agrega: “este sistema fallido hace de sus vidas una miseria, pero no es trabajo de ellos arreglarlo. Ellos no pueden, nadie les va a permitir subir a sus apartamentos. Este es un problema blanco. Y si la gente no lo arregla, alguien tendrá que subir a la escalera y patear la puerta”. Con esto, el artista urbano continúa pronunciándose en otros espacios públicos, como lo son las redes sociales.

Bansky es conocido por obras como La niña con el globo en Schoreditch (Reino Unido), la Niña con un tímpano perforado, inspirada en la Niña con el pendiente de perla de Johannes Vermeer, o Los amantes del móvil.

Recientemente, su intervención en el metro de Londres, que realizó camuflado como personal de desinfección, fue borrada.