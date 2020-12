Las selfies son superficies lisas y satinadas que ocultan por breve tiempo el yo vacío. Pero si se les da la vuelta, nos topamos con reversos recubiertos de heridas sangrantes. Las heridas son el reverso de las selfies. Son el Binker y el dios y el Diego Armando Maradona con los que intentamos darnos sentido.

Christopher Robin tenía a Piglet y a Winnie the Pooh de amigos. Hablaba con ellos, pero seguramente era consciente que ellos no le respondían con vida propia. Muy en el fondo, Christopher Robin sabía que no eran más que productos de su imaginación.

En cambio, Binker era diferente. Binker estaba y estaría ahí para Christopher Robin. Y estaría a su lado para siempre.

“Binker –como yo lo llamo– es un secreto mío,

y Binker es la razón por la que nunca me siento solo.

Oh, papá es listo, es un tipo de hombre listo,

y mamá es lo mejor desde que comenzó el mundo,

y Nanny es Nanny, y yo la llamo Nan.

Pero ellos no pueden ver a Binker”.

En cierto modo, Binker es todo y nada al mismo tiempo. Es una nada que ofrece consuelo, compañía y explicaciones a un ser perdido que las necesita y, al no encontrar respuestas, acude al vacío.

En cierto modo, Binker es también un dios. La respuesta a una especie que tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, y una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, así que crea una entidad todopoderosa y omnipotente a su imagen y semejanza para que le dé consuelo, compañía y respuestas.

Que el mundo infinito sea indiferente a nuestras desgracias es un pecado, así como es pecado no tener un símbolo que nos haga olvidar nuestro propio vacío e insignificancia cósmica. Entonces, cuando Binker y el Panteón nos fueron insuficientes, hicimos de un humano un dios. No podíamos con el vacío en nuestro interior, ni con el vacío que Binker y los dioses eran en sí mismos. Necesitábamos el balón palpable, el gol palpable, la copa palpable, la venganza palpable que retumba en las Malvinas, como si fuera un conjunto de tambores en el Paraíso.

Pero si existe algún dios, es todo positividad y no se desgasta. Un humano no puede aspirar a tal, con sus propios vacíos y demonios internos. Así que se va desgastando, como también se desgastan los goles y las glorias y las venganzas. Ya no es dios, sino el humano que es, y aun así esa especie tan importante entonces empieza a adorar ya no un amigo imaginario, ya no un dios, sino un fantasma, porque estamos tan solos, tan solos, que llenar nuestro vacío se ha convertido en instinto.

Tal fue el acto instintivo del trabajador funerario que se tomó una selfie con Diego Maradona, el dios que no lo es. Y es que las selfies no tienen mucho que ver con el amor a sí mismo. No es otra cosa que la marcha en vacío de un yo narcisista que se ha quedado solo. En vista del vacío interior, tratamos en vano de producirnos a nosotros mismos. Pero lo único que se reproduce es el vacío. Las selfies son el yo en formas vacías. Las selfies son superficies lisas y satinadas que ocultan por breve tiempo el yo vacío. Pero si se les da la vuelta, nos topamos con reversos recubiertos de heridas sangrantes. Las heridas son el reverso de las selfies. Son el Binker y el dios y el Diego Armando Maradona con los que intentamos darnos sentido.