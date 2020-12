Tras haber trabajado en una versión en la que se combinó la presencialidad y la virtualidad, Bogoshorts ofreció al público una selección de 300 cortometrajes de todo el mundo. Luego de la clausura del evento, se dieron a conocer los nombres de los ganadores del Festival de Cortos de Bogotá 2020.

CityU, la ciudadela universitaria más grande de Colombia, y la Cinemateca de Bogotá fueron los lugares en los que se desarrolló la faceta presencial de Bogoshorts. Por su parte, la versión virtual, que permitió que el festival tuviera alcance nacional, se llevó a cabo a través de plataformas como Mowies, Mi OTT, Retina Latina, Sala Virtual de la Cinemateca y el canal de YouTube: BOGOSHORTS TV. Tras la ceremonia de clausura del evento, se entregaron 24 estatuillas de la Santa Lucía, galardón oficial del festival, a los ganadores de las categorías Competencia Nacional, Internacional, Realidad Virtual (premio entregado por el público) y F3 – Fanático Freak Fantástico y Conexión.

El jurado del Festival de Cortos de Bogotá 2020 estuvo conformado por personas que han dedicado su vida al estudio y realización del cine. Entre ellos hubo antropólogos, periodistas y realizadores audiovisuales. Además, unieron perspectivas de diferentes partes del mundo, pues el certamen contó con la presencia de representantes de México, España, Francia, Indonesia y Colombia. Aquí presentamos la lista de los ganadores por cada categoría.

Competencia internacional

SANTA LUCÍA A MEJOR CORTO FICCIÓN: อนินทรีย์แดง / Red Aninsri; O, de puntillas en el todavía tambaleante Muro de Berlín / Red Aninsri; Or, Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall, de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia)

MEJOR CORTO DOCUMENTAL: Maalbeek, de Ismaël Joffroy Chandoutis (Francia)

MEJOR CORTO ANIMACIÓN: Souvenir Souvenir / Recuerdo, de Bastien Dubois (Francia)

MEJOR CORTO EXPERIMENTAL: Passage / Paso, de Ann Oren (Alemania)

MEJOR VIDEOCLIP: Stranger Than Fiction (Moses Boyd), de in/out (Reino Unido)

Competencia nacional

MEJOR CORTO FICCIÓN: Las fauces / The Void of Maws, de Mauricio Maldonado

MEJOR CORTO DOCUMENTAL: Dora Sena, de Jorge Caballero

MEJOR CORTO ANIMACIÓN: Todo es culpa de la sal / It’s All the Salt’s Fault, de María Cristina Pérez González

MEJOR CORTO EXPERIMENTAL: Pacífico oscuro, de Camila Beltrán

MEJOR VIDEOCLIP: Niebla, Fuego y Silencio (Mr. Bleat), de Jairo Martínez

MEJOR DIRECCIÓN: Andrés Losada por Sõlm / El lazo / The Knot

MEJOR FOTOGRAFÍA: Teck Siang Lim por Cactus Blossom/ Flor de cactus, de Samir Oliveros

MEJOR GUION: David David por Año sabático / Sabbatical

MEJOR EDICIÓN: Isabelle Proust por Pacífico oscuro, de Camila Beltrán

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE: Natalia Polo López y Jose Arboleda por El Intronauta, de Jose Arboleda

MEJOR DISEÑO SONORO: Miguel Rodríguez Blandón por El Intronauta, de Jose Arboleda

MEJOR MÚSICA: Edgar Cortés Angarita por Displaced / Desplazada, de Laura Benavides

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO: Hans Matthias Kari por Sõlm / El lazo / The Knot, de Andrés Losada

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA: Sofía Paz por Entre tú y Milagros / Between You and Milagros, de Mariana Saffon

MEJOR AFICHE: Erika Posada por S.O.S., de Ángela Tobón Ospina

F3 - Fanático Freak Fantástico

MEJOR CORTO: Satans Barn / Hijos de Satanás / Children of Satan, de Thea Hvistendahl (Noruega)

Conexión

MEJOR CORTO: Las muertes de Arístides / The Many Deaths of Aristides, de Lázaro Lemus (Cuba)

Largometraje colombiano del año

MEJOR LARGOMETRAJE: La Fortaleza, de Andrés Torres

#VIDEOENSAYOPOST

PRIMER PUESTO: El fracaso del realismo / The Decay of Reality, de Diana Carolina Rodríguez De Vega (Colombia)

SEGUNDO PUESTO: China en cólera / Cholera China, de Laura Muñoz (Colombia)

TERCER PUESTO: Enemigo Invisible / Covid is the New Democracy, de Nicolás Monti (Argentina).