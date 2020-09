Box Gourmet, un viaje a través de los sentidos

Box Gourmet es una caja que fusiona elementos del teatro y la gastronomía para brindar a los espectadores una experiencia donde el principal ingrediente es la sorpresa. Creada por Teatro Ciego, de Argentina, llega a Bogotá gracias al trabajo de la compañía Media Naranja.

El primer sentido que se activa al abrir la puerta es el olfato: aromas dulces y suaves salen de la caja de cartón decorada con un sofisticado moño negro que ponen en tus manos. Ahí empieza este viaje, un reto para los ansiosos y curiosos que deben controlar el impulso de abrirla y revisar de par en par su contenido, ya que es importante seguir las instrucciones. Y es que Box Gourmet fue pensada en cada detalle. Cada momento de esta pieza, la cual parece todo un ritual o performance donde el protagonista es el mismo espectador, es capaz de transportarnos a otro lugar, a una sensación a un color, a recordar la brisa en la playa o el olor de la lluvia fresca sobre el pasto.

Aunque esta inspirada en el teatro no es una obra en el sentido tradicional. Box Gourmet es una experiencia en una caja creada para estimular los sentidos no visuales, la cual incluye una pieza sonora binaural 3d, (una tecnología que crea la sensación de estar físicamente en el lugar donde se producen los sonidos. Se diferencia del estéreo ya que agrega dimensiones como profundidad, altura y ubicación en el espacio) y una guía para una cena en cinco pasos tipo finger food (comida para comer con los dedos) que se desarrolla con los ojos totalmente vendados. “El objetivo de crear Box Gourmet, fue que el público se sintiera transportado a una experiencia diferente y tuviera la sensación de haber viajado sin moverse de su casa, sobre todo en esta época donde no podemos salir” afirma Martín Bondone, director de Teatro Ciego de Argentina, compañía que lleva más de doce años desarrollando propuestas artísticas sensoriales.

Gran parte de la movida del teatro independiente de Buenos Aires está ubicada en el barrio Abasto, y al igual que en Colombia fue uno de los sectores más afectados tras la declaración de la pandemia. Ubicados en esta zona, Teatro Ciego ha venido desarrollando una labor artística inclusiva enfocada en la creación de espectáculos teatrales en total oscuridad desde el 2008, con una planta fija de más de veinte personas y cerca de cien colaboradores que incluye artistas en condición de discapacidad. “Nosotros estamos tratando de mantener a muchas de estas personas a través de este proyecto. En este contexto es muy difícil vivir del arte. Cuando se decretó la cuarenta estricta, estuvimos pensando que hacer y surgió la idea de las cajas, la cual fue recibida con mucho entusiasmo”.

La sede de Teatro Ciego cuenta con una cocina que está en permanente funcionamiento para el desarrollo de un espectáculo gourmet y musical en la oscuridad, donde el público disfruta de una cena sin ver. Este show es el punto de inspiración para la creación de la caja y los elementos que esta llevaría. “Al trabajar a oscuras, el espectador se ve forzado a decodificar la realidad sensorial desde un lugar distinto. Estamos acostumbrados a interpretar nuestra realidad a partir de la visión y más si hablamos en términos de virtualidad. Cuando llevas a un espectador a descubrir una propuesta dramática en un contexto adverso como la oscuridad el resultado es muy poderoso, es otra experiencia. En nuestros espectáculos el público entra en la oscuridad a vivir una obra completa, se construye toda una escena con la diferencia de que nuestra piedra angular es lo que contamos en el texto” aclara Martín sobre su trabajo.

Esta técnica surge en Córdoba (Argentina) y parte una dramaturgia de teatro tradicional, (inicio, nudo y desenlace) pero llevada a escena a partir de dispositivos no visuales, donde se involucran olores, sabores y sensaciones.

En Colombia lo más cercano a este tipo de teatro fue desarrollado por el maestro Enrique Vargas, fundador del Teatro de los Sentidos, recordado por la obra El Hilo de Ariadna; recientemente la compañía Sensósfera ha presentado varias piezas de teatro de inmersión sensorial, y fue gracias a una residencia artística realizada por Martín con esta compañía en el 2017, que se vincula con las actrices María Cuervo y Fernanda Rojas, directoras de Media Naranja, quienes junto a su equipo de trabajo, humano, artístico y técnico, realizan las adaptaciones de la Box Gourmet a las necesidades colombianas, entre las que se encuentra un menú sorpresa inspirado en nuestros sabores a cargo de la Chef Alejandra Tejada del restaurante Al-Gratín, acompañado por la pieza sonora con la adaptación dramatúrgica de Yair Callejas, entre otras sorpresas.