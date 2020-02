Brian May, Queen, y el recuerdo del concierto que cambió la historia del rock

* Redacción Cultura

Brian May de Queen durante el Fire Fight Australia en el estadio ANZ en Sydney.

Brian May de Queen durante el Fire Fight Australia en el estadio ANZ en Sydney. EFE/EPA/JOEL CARRETT

Aunque las motivaciones son otras el rock sigue siendo la excusa. El 13 de julio de 1985, en Londres y Filadelfia (simultáneamente) se llevó a cabo lo que ha sido considerado como el concierto de rock más importante para la historia de este género. No es coincidencia que el Día Mundial del Rock se celebre todos los 13 de julio.

Según el periodista y escritor español, Miguel Ángel Bargueño, ese día se vivieron "los 20 minutos que cambiaron la historia del rock", al menos así lo reseñó en una crónica que publicó El País. En concreto, Bargueño se refiere a la presentación descomunal de Freddie Mercury y Brian May. Probablemente la imagen que usted tenga de Mercury y May cuando cierra los ojos, corresponde a lo que sucedió aquella tarde en el estadio de Estadio Wembley. Fue el año de Live Aid; 72 países y 1.500 millones de personas en todo el globo vieron el evento. 74.000 espectadores estaban presentes en el estadio en el que diez años después, René Higuita, inscribiría su nombre en la historia del fútbol al ejecutar el "Escorpión".

Por aquella época el mundo volteó su mirada, al menos por unos días, a lo que estaba pasando en Etiopía. El país aficano sufría la crisis humanitaria más fuerte en la historia de todo el continente y cerca de un millón de etíopes habían muerto por desnutrición, mientras el país afrontaba una guerra civil.

Para recaudar fondos e intentar hacer frente a o que estaba pasando en aquel rincón del continente negro, el músico Bob Geldof y su amigo, Midge Ure, convocaron, además de Queen, a lo más selecto del rock europeo y estadounidense. Paul McCartney, Mick Jagger, Led Zeppetin, Bob Dylan, Joan Baez, los Beach Boys, los Who, Neil Young, entre otros, hicieron chillar sus guitarras.

Han pasado 34 años desde entonces. Tal vez por la nostalgia del pasado, tal vez por la mercadotecnia, tal vez por la prisa por sumarse a una causa social, tal vez por un poco de todo, medios y algunos seguidores del rock, han dicho que este domingo Queen repitió el histórico y legendario Live Aid 1985.

La prensa australiana destaca en particular que Queen, con Brian May y la voz Adam Lambert, protagonizaron la parte más emotiva del Fire Fight Australia, un concierto benéfico que tuvo lugar en el ANZ Stadium de Sydney, este fin de semana. Asistieron 75.000 personas y se recaudaron 9,5 millones de dólares australianos (unos 5,9 millones de euros) para los afectados de los incendios que han asolado Australia en los últimos días. Los fondos se repartirán entre varias organizaciones como Rescue -servicios rurales y regionales de incendios-, Relief and Recovery -de Cruz Roja- y Rehabilitation.

Alice Cooper, KD lang, Olivia Newton-John y John Farnham también estuvieron presentes en el concierto que duró un poco más de diez horas. En el cartel hay también esuvieron otros artistas locales como Amy Shark, Baker Boy, Conrad Sewell, Daryl Braithwaite, Delta Goodrem, Grinspoon, Guy Sebastian, Hilltop Hoods, Icehouse, Illy, Jessica Mauboy, Lee Kernaghan, Peking Duk, Pete Murray, Tina Arena y William Barton.