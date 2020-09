En el evento, que se realizará el próximo 25 de agosto vía streaming, participarán ocho raperos de España, México, Uruguay y Chile. Colombia estará representada por Carpediem, el actual campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos.

El próximo 25 de septiembre el rapero colombiano Daniel Martín (Carpediem) se volverá a enfrentar al MC español Javier Bonet González (Bnet). Esta será la primera batalla que sostendrán los freestylers luego de la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos que se celebró en Madrid, España, en noviembre del año pasado. En ese evento Bnet, que al final de la noche se quedó con el título mundial, eliminó al colombiano en la primera ronda. Aún en el mundo del freestyle hay quienes dicen que la eliminación del bogotano fue injusta y que la localía terminó inclinando la balanza hacia el español.

“No lo veo como una revancha. Esta será una batalla online que no se va a comparar con lo que pasó en Madrid. Igual, me la voy a tomar muy en serio y voy a rapear lo mejor posible. No tengo presión ni lo veo como la revancha del siglo”, le dijo Carpediem a El Espectador.

En el BSF Arena, nombre del certamen de freestyle con carácter internacional, también se enfrentarán en los octavos de final las raperas Sara Socas (España) y Brasita (Argentina); Nitro (Chile) vs. Yoiker (México) y Franco (Uruguay) con Sub (Argentina).

En entrevista para El Espectador Mariano Duque Velasco, director del banco de semillas BSF (Bigger, Stronger y Faster), se refiere al origen del torneo y de la génesis de la empresa que tiene a Colombia como uno de sus objetivos de mercado. Porque además de freeestyle, el BSF Arena es una oportunidad para hablar de la cultura cannábica. El ganador del torneo tendrá el derecho a bautizar una semilla creada por Duque Velasco y durante un año tendrá un porcentaje de las ventas de esa semilla.

Y es que mientras en el Congreso avanza a paso de tortuga una vieja discusión sobre el consumo recreativo de cannabis, cada vez son más las empresas extranjeras y nacionales que encuentran en la legislación colombiana oportunidades atractivas para seguir invirtiendo en un mercado que está generando mucho dinero. Según un estudio de Fedesarrollo, el mercado de cannabis podría crecer a nivel global de unos US$12.000 millones en 2019 a US$55.800 en el 2025.

En este contexto, el pasado 11 de agosto de 2017 el Gobierno Nacional finalizó el proceso de reglamentación para la fabricación, uso de semillas y cultivo de cannabis para fines medicinales y científicos, un escenario que tiene a los cultivadores extranjeros con los ojos puestos en Colombia.

BSF tiene sedes en Uruguay y Chile, pero aún no en Colombia. ¿Cómo ve el panorama en el país?

Tenemos nuestras sedes en Chile y Uruguay porque la regularización de la venta de semillas está más avanzada, sin embargo, Colombia está un paso por delante de casi todos los países de la región y ya crearon una industria que produce cannabis desde hace tres años.

Colombia se les adelantó a muchos países. Fueron más visionarios porque ya están produciendo cannabis y exportándolo, y el día que se regularice en todos los países, Colombia va a estar un paso por delante.

Hablemos de esa producción de la semilla de cannabis…

Llevo 18 años produciendo semillas, eso fue lo que estudié, y hoy en día tengo un abanico genético de más de 200 con las cuales uno se va acomodando a lo que pide el mercado.

Hoy en día hay consumidores que no buscan un efecto sicoactivo, pero sí buscan un efecto medicinal o variedades de sabores, para eso tenemos otro tipo de banco de semillas con bajo nivel de Tetrahidrocannabinol (THC) y un bajo nivel de cannabidiol (CBD). Es decir, no tienen efecto sicoactivo, pero sí un efecto relajante y medicinal.

También hay semillas con alto contenido de THC y menos CBD, esas son para otro tipo de consumidores. Por eso es muy importante la información, ya que es un sector nuevo y hay mucha desinformación. Lo que recomiendo con todo esto, es que antes de consumir, cultivar o fumar, toda la gente se informe muy bien.

¿Cómo y en dónde las cultiva?

Las semillas las producimos en interior. Bajo instalaciones totalmente cerradas porque en el exterior no se puede controlar siempre los factores climatológicos, ni el polen. Son plantas diódicas, es decir, dependen de un fotoperiodo y luego tenemos machos y hembras, el macho es el que poliniza a la hembra. Tenemos instalaciones en Uruguay, en California, en Barcelona, yo diría que en total debemos tener unos siete mil metros de instalaciones.

¿Qué conocimientos se deben tener para lograr esa alquimia de variedades canábicas de olores y tipos de plantas?

Se debe tener una base de ingeniero agrónomo, pero luego lo que más se tiene que estudiar para llevar a cabo el cultivo, es la genética. Las leyes de Mendel y con esas leyes se van creando variedades estables y con cualidades exclusivas.

Y luego, se deben ir haciendo pruebas para entrar a la fase de estabilización y cruce. Tienes que propalarla, guardar parentales y seguir ensayando hasta encontrar el cruce deseado. Es decir, hay que sacar la carrera de ingeniero agrónomo y luego dedicarte a la genética.

¿Primero llegó el freestyle o la agronomía?

Primero el freestyle porque llevo haciéndolo desde los 12 años. Luego llegó la agronomía, la genética y esta pasión por la cultura cannábica. Por eso, cuando vivía en Canarias y rapeaba con mis amigos, siempre quise integrar los dos mundos. Ahora que tengo los medios y la gente, es el momento de hacerlo.

¿Cuáles serán las similitudes y diferencias del BSF Arena con otros torneos?

Hay varias similitudes que son un patrón ya establecido en las batallas de free. Pero también habrá diferencias porque las temáticas serán cannábicas y los vamos a separar en tres fases: Bigger, Stronger y Faster. Lo mismo que buscamos para el cannabis, lo buscamos para los freestyler. Los MC más grandes, más fuertes, más rápidos en temáticas, punchline y flow.

¿El premio será una semilla?

Así es. El ganador del BSF Arena tendrá la posibilidad de bautizar una semilla, pero además podrá decidir sus características genéticas de acuerdo con sus gustos y personalidad. Esa semilla hará parte del hall off ame en donde hay un banco con semillas de raperos de Original Juan (Green Tiger )y Akapella (OBG Kush).

También hay que decir que el MC ganador recibirá un porcentaje de la venta de esa semilla durante un año. Es una forma de valorar lo que hacen los freestylers porque que en muchos escenarios no les reconocen su trabajo.

¿Continuará después de la pandemia BSF Arena?

Si. La idea es que el otro año hagamos torneos nacionales en los países y que el campeón clasifique a una internacional.

Los jueces de la competencia serán Original Juan (Rep. Dominicana), Duki (Argentina), Akapellah (Venezuela), Trueno (Argentina) y Juan Ortelli (Argentina). Las bases musicales estarán a cargo de del Gordo del Funk (España).

El periodista argentino Juan Ortelli, quien lleva cerca de 17 escribiendo sobre batallas y también es juez en la FMS Argentina, le ayudó a Mariano Duque a conformar la lista de MC del BSF Arena. El Espectador habló con él.

¿Cómo puede afectar la ausencia de público el desarrollo de las batallas?

Que no haya público ha cambiado el paisaje que se tiene desde el jurado, pero todo influye. No solo el público, también tus compañeros del jurado, las combinaciones químicas en el escenario, el resto de los competidores, el DJ, el host, todo.

A mí en la primera fecha de la FMS se me hizo más fácil hacer mi trabajo, no por la influencia del público, sino porque se puede mantener más concentración en lo que está sucediendo y en lo que se están diciendo los competidores, que es lo que importa.

¿Cómo cree que pueden reaccionar los sectores más conservadores a este evento que integra el rap y el cannabis?

Este tipo de actividades ayudan a normalizar la cuestión. Es una época más preparada para entender de qué se trata y la participación de grandes estrellas del freestyle y el rap, es algo que acerca a estas realidades que muchas veces las sociedades pretenden ignorar.

¿Cómo fue el vínculo con Mariano?

Me interesó el banco y empecé a cultivar sus genéticas, me pareció increíble y lo contacté. Tuve la suerte que ya conocía mi trabajo, me dijo que su sueño era hacer un torneo de batallas de BSF y le dije que lo podía ayudar. Empezamos a hacer la lista juntos y su deseo era que participaran los mejores, por eso contactamos también a Carpediem.

Me pareció una idea que cruzaba los dos mundos y son industrias (batallas de freestyle y cannabis) que están en ascenso total y que siguen creciendo antes y durante la cuarentena.