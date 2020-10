Ante el reciente pronunciamiento de algunas librerías colombianas, la empresa de origen chileno plantea su defensa en esta carta. “Buscalibre no pretende en ningún caso reemplazar a las librerías físicas”, aseguran.

Estimados lectores,

Un texto publicado el día 7 de octubre en El Espectador, firmado por un grupo de librerías, hace alusión a nuestra empresa Buscalibre.com (en adelante “Buscalibre”). Decidimos responder ya que creemos que es importante aclarar algunas afirmaciones realizadas acerca de nuestra empresa, sobre las cuales no podemos quedar indiferentes.

Buscalibre nació en Chile como una proyección del sitio web “Buscalibros.cl”, creado en el año 2004 para permitir el intercambio y comercialización de libros entre distintos usuarios. A partir del año 2007, comenzamos a vender libros directamente al público general.

Parte fundamental de nuestra estrategia ha sido siempre escuchar a nuestros clientes para saber en qué podemos mejorar. En los primeros años de existencia en Chile, muchos clientes nos solicitaban libros que no se encontraban en el mercado local chileno. Esto nos impulsó a contactar poco a poco a editoriales y distribuidoras de libros en distintos países.

Nuestra principal diferenciación está en ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de comprar libros que se encuentran en el extranjero pagando en moneda local, cumpliendo los tiempos de entrega comprometidos e incluyendo todos los costos de importación que correspondan para que el cliente no se lleve ninguna sorpresa.

Luego de 13 años de crecimiento, el cual no ha estado exento de las dificultades propias de todo emprendimiento, podemos decir con orgullo que contamos con oficinas en siete países: Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México y Perú. Ofrecemos en cada uno de esos mercados no solo la oferta local de libros, sino que también la de los proveedores de los otros países.

Un aspecto tal vez poco conocido de Buscalibre en Colombia es que, en tan solo los primeros nueve meses del año 2020, nuestra empresa ha exportado más de 60.000 libros desde Colombia a otros países, permitiendo a editoriales colombianas llegar a miles de lectores en el extranjero.

Con respecto a algunas de las afirmaciones realizadas en el texto que estamos contestando, queremos aclarar lo siguiente:

1. En el texto se indica que Buscalibre vende en Colombia una edición de Cien años de Soledad importada desde España a $113.600, indicando que el libro se vende normalmente en Colombia a $36.000. Si el cliente busca Cien años de Soledad en el sitio web www.buscalibre.com.co aparecen decenas de resultados, considerando libros editados en distintos países y por distintas editoriales. Esto debido justamente a la naturaleza de cómo funciona Buscalibre, explicada en los párrafos precedentes. Dentro de los cinco primeros resultados de la búsqueda “Cien años de Soledad” aparece el libro con ISBN 9789588886213, editado en Colombia, el cual efectivamente tiene un precio de lista de $36.000 y que el cliente puede comprar en Buscalibre a ese precio o incluso un precio menor si el libro está en promoción. El mismo ejemplo anterior se repite en los otros títulos aludidos en el texto como El amor en los tiempos del cólera o Harry Potter.

2. Luego de mencionar que Buscalibre tiene precios “artificialmente altos”, el texto al cual estamos respondiendo dice textualmente que “las manipulaciones de precios de Buscalibre no se limitan a subidas; han deprimido el valor de un ejemplar hasta llegar a un precio menor del comercializable. Pueden reducir sus márgenes de ganancia hasta niveles irrisorios buscando capturar un segmento del mercado, una práctica que en condiciones normales sería categorizada inmediatamente como competencia desleal…”. Con respecto a este punto, queremos aclarar que en Colombia rige la libre competencia y no existe una ley de fijación de precios en los libros. Si los precios de los libros fueron durante muchos años similares en las distintas librerías de Colombia es porque ninguna de ellas quiso diferenciarse de su competencia por precio y en general vendían los libros al “precio sugerido de venta” que propone la editorial o distribuidora para cada libro. Buscalibre sí hace promociones con descuentos sobre el precio sugerido de venta. En particular, con respecto a la aseveración de que nuestra empresa vende libros a un precio “menor al comercializable”, podemos transparentar con números en mano que el margen directo de Buscalibre en Colombia bordea el 24 % sobre el precio de venta considerando solo los libros de proveedores colombianos vendidos a clientes en Colombia y considerando también el costo del envío gratis de libros a toda Colombia. Buscalibre, en ninguna de sus acciones comerciales realizadas a lo largo de estos ocho años que ha estado en el país, ha realizado manipulación de precios ni competencia desleal, afirmaciones que son temerarias y sin prueba alguna.

3. Posteriormente el texto dice: “Los afectados por las prácticas de BuscaLibre no son solo las librerías. Al convertirse en uno de los principales clientes de las grandes editoriales, Random House y Planeta, BuscaLibre busca ser un activo imprescindible en América Latina para dos empresas que ya monopolizan buena parte del sector en el mundo. Y si BuscaLibre continúa creciendo y sus comisiones de venta también, las editoriales se convertirán, esencialmente, en sirvientes de uno solo de sus clientes”. Con respecto a esta aseveración queremos decir que las editoriales y distribuidoras, grandes y pequeñas, son nuestros proveedores y aliados fundamentales. Buscalibre representa una excelente opción de internacionalización para las editoriales pequeñas, quienes continuamente nos destacan en sus redes sociales como la alternativa más conveniente para adquirir sus libros en el extranjero. Lo mismo hacen muchas veces los autores que reciben consultas de potenciales lectores en otros países.

4. Por último, el texto dice: “BuscaLibre no es una librería, como tampoco lo es una disquera, un almacén o una compañía logística, sino una entidad depredadora...”. Esta afirmación no la podemos dejar pasar porque ofende a cada una de las personas que trabajan en Buscalibre ya que probablemente nadie desea formar parte en una “entidad depredadora”. Nuestra empresa utiliza el canal online como medio de venta, así como lo hacen muchas otras librerías del país que cuentan también con sucursales físicas. Nos ha costado mucho tiempo y trabajo llegar a ser una de las tres librerías más importantes del país. Esto lo hemos logrado con esfuerzo, entendiendo a nuestros compradores, enfocándonos en mejorar nuestras falencias y nunca justificando nuestras incapacidades en las acciones de los demás.

Buscalibre no pretende en ningún caso reemplazar a las librerías físicas. Visitar una librería física, recorrer sus pasillos llenos de libros, conversar con el librero, escuchar sus recomendaciones y tocar los libros antes de comprarlos son experiencias que un sitio web nunca podrá ofrecer. Dentro de nuestro modelo de negocio está la opción de complementarnos con las librerías físicas de dos maneras. Primero, como proveedoras de Buscalibre, lo cual ya hacemos en otros países y que nos ayuda a ampliar nuestro catálogo con libros que están agotados en las editoriales pero disponibles físicamente en las librerías. Y segundo, como puntos de entrega de libros comprados en Buscalibre, lo cual está dentro de nuestros planes a futuro. En Colombia contactamos a varias librerías para que puedan convertirse en proveedoras de Buscalibre pero no hubo interés por parte de ellas. Por nuestro lado, seguimos completamente abiertos a esta posibilidad.

Finalmente, queremos dar el más firme apoyo y reconocimiento a Juan Daza, quien aparece mencionado en el texto al cual estamos respondiendo. Juan Daza es country manager de Buscalibre en Colombia desde la llegada de la empresa al país, en el año 2012. Juan es una gran persona y un extraordinario profesional, cuyo nivel de compromiso, responsabilidad y empuje son los que han permitido a Buscalibre desarrollarse exitosamente en Colombia. Asimismo, agradecemos a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, quienes desempeñan una labor formidable para lograr atender y cumplir nuestros compromisos con clientes, proveedores y la comunidad en general.

Atentamente,

Boris Kraizel. Gerente General Corporativo y socio de Buscalibre

Alan Strauss. Gerente de Finanzas Corporativo y socio de Buscalibre

Eduado Stekel. Fundador y socio de Buscalibre