Cantar por la paz: “Lamentaciones. ¡Ay padre!”

Esta obra musical, con versión audiovisual, incluye a líderes, lideresas y cantadoras de Bojayá (Chocó), que se estrenará este martes 24 de noviembre, por los cuatro años de los Acuerdos de Paz con las Farc.

“Como un río que llora, que transporta en su caudal la historia y los lamentos del conflicto armado colombiano, pero que también se nos ofrece como una fuente de luz, transformación y vida”, la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional presenta Lamentaciones. ¡Ay padre!, una obra musical con puesta en escena audiovisual que se emitirá el martes 24 de noviembre de 2020 por distintos canales de televisión regional y nacional, además de otros espacios virtuales, para rememorar la fecha de la firma de los Acuerdos de Paz con la exguerrilla de las Farc como avance en un proceso de reconciliación de nuestro país. (Recomendado: El archivo de la matanza de Bojayá, por Nelson Fredy Padilla).

Compuesta por el maestro colombiano Juan Pablo Carreño, es una obra vocal de música sacra escrita en conmemoración de las víctimas, que son el centro de los Acuerdos de Paz, a través del diálogo entre los alabaos tradicionales del Chocó y algunos escritos por el compositor, confrontados a los textos del profeta Jeremías, a sus Lamentaciones en forma de madrigales. Así, las voces de 15 cantadoras de los municipios de Pogue y Bellavista se unirán a las de las cantantes líricas Nelly Valencia, Valeria Bibliowicks y Beatriz Elena Martínez, además del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Taller de Ópera del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, en una acción de duelo que será presentada por Francia Márquez, Leyner Palacios y Jacqueline Castillo. (Vea y oiga un fragmento de la obra musical Lamentaciones. ¡Ay padre!).

Dividida en tres partes: “Ay padre”, para dos solistas, coro de cámara y coro mixto; “Doce alabaos a partir de las Lamentaciones 5 de Jeremías”, para coro de Alabaoras, y “Tres madrigales a partir del Cristo mutilado”, para coro de cámara, esta obra busca ser ante todo una ceremonia en la que los cantos invitan a una reflexión sobre la memoria de las víctimas. Unas lamentaciones que se construyen a través de un diálogo entre dos tradiciones, la de la música escrita y la de la música oral, en un texto interpelado por los cantos chocoanos y por los nombres de víctimas de la iglesia de Bellavista y de otros lugares del territorio colombiano. Una serie de madrigales a 10 voces sobre los textos en latín y las “Lamentaciones del día tercero”, de Orlando di Lasso. Esta producción logró el registro de voces en estudios de Quibdó y en la iglesia San Agustín de Bogotá, con la armonización de unas imágenes simbólicas masterizadas e integradas a la grabación.

En una puesta en escena audiovisual minimalista confluyen las imágenes de las cantadoras, los cantantes y los coros. Otro elemento es la lluvia copiosa sobre el río Atrato como símbolo de la tragedia ocurrida allí en 2002, cuando murió un centenar de personas en medio del fuego cruzado de guerrilleros y paramilitares, que “es sepultura y también fuente de vida y de disputa”, según los sobrevivientes. También aparece el Cristo de Bojayá como representación de las víctimas de todo el mundo y símbolo de la barbarie universal. Así, Lamentaciones. Ay padre es una iniciativa de líderes, organizaciones sociales de víctimas, las cantadoras de Pogue y Bellavista acompañados por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional y el Coro Filarmónico Juvenil OFB, el Taller de Ópera del Conservatorio de Música UN y la Fundación Renacer por Bojayá. “Nuestro quehacer busca incorporar a la historia a quienes han sido expulsados del proyecto humano: aquellos que habitan bajo el cielo abierto. Dolernos junto a ellos es ya una forma de justicia; incluirlos es el proyecto moral que nos toca. Invocamos lo sagrado que une a esas vidas con la nuestra”, explica María Belén Sáez de Ibarra, directora de Patrimonio Cultural de la UN.

“Colombia, sé que has sufrido, sé que has llorado, sé que tu territorio se ha bañado en sangre, sé que nuestros ríos se convirtieron en cementerios, sé que mucha de tu familia ha sido desterrada, sé que muchas mujeres hemos sido violentadas, sé que los jóvenes que son tu esperanza de vida están siendo asesinados, pero el camino es mantenernos en la esperanza de creer que juntos podemos parar esto. Es momento de la hermandad, del comadreo, de la ‘uramba’ para detener esta muerte. Solo juntos podemos hacer el cambio hacia ese camino de paz”, dice Francia Márquez, activista por los derechos humanos y ganadora del Goldman Enviroment Prize 2018.

“En Colombia los seres humanos mueren dos veces, el día en que son asesinados y el día en que son olvidados. Por eso nosotros damos esta lucha, porque el día en que se apaguen nuestras voces ellos morirán para siempre. No seamos indiferentes y apoyemos este proceso de paz. No podemos seguir matándonos. La vida es lo primordial”, opina Jacqueline Castillo, presidenta de las Madres de los Falsos Positivos. (Recomendado: Bojayá, un duelo que no acaba).

“En más de 54 años de violencia hemos generado más de 220 mil muertos, más de 1.900 masacres y toda una estela de desplazamiento a comunidades y poblaciones indígenas, campesinas y mestizas. ¡Cuánto sufrimiento hemos dejado en el interior de los hogares! Dejemos el temor a la verdad, a la justicia, a la posibilidad de la reconciliación del país. Este es el camino, los invito en este canto a que no dejemos que la paz se nos vaya”, es la invitación de Leyner Palacios, líder de Bojayá nominado con otras víctimas al Premio Nobel de Paz. (Vea y oiga más de la obra musical).

Transmisión de “Lamentaciones. ¡Ay padre!”: martes 24 de noviembre

Emisión por Facebook de la Dirección de Patrimonio Cultural de la UN, a las 6:00 p.m. Facebook: auditorioleondegreiff. museodearte.un

Emisión por Canal Capital, a las 9:00 p.m.

Emisión por Canal Tro, a las 10:00 p.m.

Emisión por Telepacífico, a las 9:45 p.m. (repetición el 29 de noviembre, a las 5:00 p.m.)

Emisión por Teleantioquia, hora por confirmar.

Emisión por Telecafé, hora por confirmar.

Emisión por Teleislas, hora por confirmar.

Emisión por Canal 13, hora por confirmar.

Programa:

1. Juan Pablo Carreño / Ay Padre, para dos solistas, coro de cámara y coro mixto.

Lamentaciones, madrigales a 10 voces.

Lamentos y alabaos, para coro mixto y dos solistas.

Lamentatio tertia (de las Lamentationes, tertii diei), madrigales a 5 voces de Orlando di Lasso.

2. Juan Pablo Carreño

/ Doce alabaos a partir de las “Lamentaciones 5 de Jeremías”, para coro de Alabaoras.

3. Juan Pablo Carreño

/ Tres madrigales a partir del Cristo mutilado, para coro de cámara.