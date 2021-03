“Caos: el inicio”, y el estreno de la trilogía en cines

La primera parte de esta trilogía reflexiona sobre cómo sería una sociedad sin mujeres, en la que los hombres pueden escuchar y ver los pensamientos de los demás, sin ningún derecho a la privacidad. Este 4 de marzo es el estreno de “Caos: el inicio” a nivel mundial.

La primera parte de la trilogía del escritor Patrick Ness, Caos: el origen, se estrena mundialmente este 4 de marzo. La película cuenta con las actuaciones de Tom Holland, reconocido por su papel en Spider-Man, y Daisy Ridley, de Star Wars, como protagonistas, bajo la dirección de Doug Liman, quien tuvo un presupuesto de cien millones de dólares para ambientar la sociedad distópica creada por Ness y producirla entre Estados Unidos y Canadá.

En el “Nuevo mundo”, 2257 años después de Cristo y a 64 años de la Tierra, los pensamientos de los hombres son conocidos como “El ruido” y pueden ser vistos y escuchados por todos. Así, hay una inhibición completa de la privacidad y los hombres no son considerados sujetos individuales sino que sus vidas y pensamientos parecieran estar sólo al servicio de un gran colectivo. Además, las mujeres, que fueron desaparecidas -y hay diferentes versiones sobre cómo sucedieron los hechos-, son seres sin alma, según un predicador.

Si le interesa más contenido sobre cine, lo invitamos a leer “Dos mujeres y una vaca”, película que retrata el conflicto armado colombiano

El personaje de Daisy Ridley, Viola, es la única sobreviviente de una nave que viene de la Tierra y que en Nuevo Mundo van a referenciar como la Segunda Ola. Viola intenta esconderse y buscar en un asentamiento cercano la forma de enviar una señal para que venga otra nave por ella. Tom Holland, quien actúa de Todd Hewitt, nativo de Nuevo Mundo, será quien la acompañe y la proteja de quienes ven a Viola como una amenaza.

En cada escena, los personajes hablan tantos sus diálogos como sus pensamientos. Nick Jonas, uno de los actores del elenco y quien interpreta a Davy, afirmó que “durante los preparativos de las escenas, todos pensábamos en el subtexto de lo que los otros comunicaban con la expresión, en ese diálogo interno que se exterioriza en pequeños gestos e insinuaciones”.

Le sugerimos leer la reseña del cortometraje “Nacho”, una perspectiva canina de la pandemia

Por su parte, Jeff White, supervisor de efectos visuales, nominado dos veces al Oscar por Mejores Efectos con Marvel’s The Avengers y ganador de un Academy Award Scientific and Technical Award, apunta que la clave para crear la imagen cinematográfica de “El Ruido” fue “encontrar el equilibrio entre algo que es puramente abstracto, donde estamos representando las emociones de los personajes a través del color, el trabajo de línea y el movimiento; y transmitir elementos importantes de la historia a través del sonido, de ese “Ruido”. La audiencia experimentará lo que está sucediendo en la cabeza de los personajes. Queríamos que entendieran, de inmediato, la importancia de “El Ruido” y lo que revelaba sobre ese Nuevo Mundo. “El Ruido” se convierte en protagonista en parte de ese universo; se convierte en algo físico. “El Ruido” de cada personaje es único”.

**

Tom Holland (Londres, 1996) inició en el teatro musical siendo protagonista de Billy Elliot. En cine debutó en la película Lo imposible (2014) y luego pasó a las producciones de Marvel: desde 2016 interpreta al Hombre Araña. Con este personaje también ha aparecido en Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Daisy Ridley (Londres, 1992) se ganó el papel de Rey en la reciente trilogía de la saga de Star Wars: The Force Awakens (2015), The Last Jedi (2017) y The Rise of Skywalker (2019).