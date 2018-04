Cartarescu: "Haré lo posible por ser digno del Premio Formentor"

EFE

"Me resulta imposible verme en esa lista de ganadores, con algunos de los gigantes de la literatura de todos los tiempos a los que he contemplado hasta ahora como dioses", señaló a Efe tras una charla sobre la edición en español de su última novela, "Solenoide", de la que ya se han vendido 10.000 ejemplares.

Cartarescu (Bucarest, 1956), cuyo nombre aparece desde hace años en las quinielas para el Nobel de Literatura, explica que aprendió a escribir siguiendo a maestros como José Luis Borges, Saul Bellow, Jorge Semprún, Carlos Fuentes o Javier Marías, todos ellos ganadores del Premio Formentor de las Letras.

?Recibo este premio como una motivación suprema. Desde que lo supe, solo me digo a mí mismo: a lo mejor no fui merecedor hasta ahora del premio Formentor, pero desde ahora en adelante no tengo el derecho a no merecérmelo?, dijo el escritor rumano, quien afirmó que hará todo lo posible para ser digno de figurar en esa lista.

Al anunciar el galardón para Cartarescu el pasado día 9 en Buenos Aires, el jurado destacó que el escritor exhibe una insólita calidad narrativa que marca una nueva frontera en la expresión literaria, gracias en parte a su gran conocimiento de la literatura universal.

Alberto Manguel, director de la Biblioteca Nacional de Argentina e integrante del jurado, subrayó la proximidad que genera la obra de Cartarescu con los lectores argentinos.

"Me he formado con escritores argentinos como Bioy Casares, Julio Córtazar o Ernesto Sábado, así que es normal que mi escritura se amolde a la mentalidad del lector del país sudamericano", indicó Cartarescu al respecto.

"Toco el filón fantástico. Latinoamérica inventó el realismo mágico que, en cierta medida, ya existía en Europa, puesto que se trata de una asociación del romanticismo alemán con el suprarrealismo, de modo que el Viejo Continente es la patria del realismo; es lo que tenemos en común", agregó.

Cartarescu es poeta, novelista, crítico literario y periodista, miembro de la Unión de Escritores Rumanos y del Parlamento Cultural Europeo y ha publicado más de 30 libros, traducidos a 23 idiomas.

Ha recibido múltiples reconocimientos, como el Premio de la Feria de Leipzig al Entendimiento Europeo, el Premio de Literatura de la Casa de las Culturas en Berlín, el Premio del Estado Austriaco a la Literatura Europea, el Premio Gregor von Rezzori y el Premio Thomas Mann de Literatura.

Entre sus obras más destacadas se encuentran "El Levante" (1990; Premio de la Unión de Escritores Rumanos), que escribió en plena dictadura de Nicolae Ceausescu, "Nostalgia" (1993), la trilogía Cegador (1996-2007), el volumen de relatos Las Bellas Extranjeras (2010; Premio Euskadi de Plata), o su última novela, Solenoide (2015), publicado en español el año pasado.

El Premio Formentor, dotado con 50.000 euros (61.879 dólares), le será entregado el próximo 5 de octubre en una ceremonia en Mallorca, España.