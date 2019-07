Cartas de amor ambiguo: Allen Ginsberg & Neal Cassady (Extractos literarios)

Carolyn Cassady

Raras veces analizaba antiguos errores para modificar su posterior conducta o para hallar razones para la presente. Fue precisamente su amista con Allen Ginsberg y con Jack Kerouac, lo que le indujo a mirar hacia dentro y hacia atrás y expresar conscientemente con palabras sus acciones y relaciones pasadas, así como sus ideas y sentimientos presentes.

Si está interesado en leer otro extracto literario, ingrese acá: Memorias de un abanderado (Extractos literarios)

Pretendiendo contentar a todo el mundo, Neal procuraba mantener simultáneamente varias relaciones y consideraba prudente hacerlo de un modo secreto independizándolas unas de otras; lo mejor era destruir las pruebas o cambiar la realidad con una mentira…, sólo por si acaso. En consecuencia, en esta correspondencia, tenemos las cartas de Neal a Allen en 1947, pero no tenemos ninguna de Allen a Neal. Neal estaba cortejándome por entonces y nada me contó de su verdadera relación con Allen. Esas cartas de Neal, así como algunas otras, las veo ahora por primera vez. Concedo valor a todas estas comunicaciones privadas, pues me proporcionan una nueva dimensión de objetividad en mi propósito de comprender el complejo carácter de Neal.

Si está interesado en leer más Extractos literarios,ingrese acá: El fenómeno del éxtasis, según Dalí (Extractos literarios)

Cuando Neal y yo nos casamos, él compartió conmigo las cartas de Allen y pude conservarlas. Lo hice meticulosamente, no sólo porque estaba convencida de que Allen era un genio, y preveía la época, que ya ha llegado, en la que esas crónicas de la lucha de Allen por desarrollarse ayudarían a documentar su evolución y a iluminar sus obras publicadas. Lo que no podía haber previsto era este testimonio de la tenacidad de un amor profundo y perdurable.

Prólogo

***

Nota: Se verá claramente que a medida que la amistad de Neal con Allen fue creciendo, junto con su correspondencia, Neal se muestra mucho más meticuloso en la ortografía y en la gramática; persistió, sin embargo, en su técnica de escribir a máquina con dos dedos, así como los errores tipográficos.

***

C. C.

Edición e introducción de Barry Gifford

Cartas de amor ambiguo. Barcelona. Laertes. 1985. Págs. 10-11.