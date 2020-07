Chuty y Skone no participarán en la FMS 2020

A solo tres días del inicio de la Freestyle Máster Series (FMS) 2020, los freestylers españoles José Miguel Manzano Bazalo (Skone) y Sergio Castro Gisbert (Chuty), oficializaron su decisión de no participar en el circuito de este año.

A decir verdad la noticia no cayó como un balde de agua fría. Hace varios meses se venía especulando que los MC españoles José Miguel Manzano Bazalo (Skone) y Sergio Castro Gisbert (Chuty), no participarían en la edición 2020 de la Freestyle Máster Series (FMS) de España. Este miércoles, finalmente, el anuncio lo hizo oficialmente “Nunca Piso Freno”, la agencia que representa a los raperos ibércios.

Por medio de un comunicado, The Urban Roosters, organizador de uno de los torneos de freestyle más importantes del mundo, actualmente con presencia en cinco países (España, México, Argentina, Chile y Perú), hizo eco de la información.

“Queremos dar las gracias a Sergio y Jose Miguel no solo por estos tres magníficos años, sino también por ayudarnos a llevar el freestyle al siguiente nivel”.

Durante los tres años que estuvo en la competencia, Chuty se coronó campeón de las tres ediciones en España y fue subcampeón de la primera FMS Internacional, competencia que enfrenta a los campeones de cada una de las ligas en las que The Urban Roosters hace presencia.

En su Twitter, el MC madrileño aclaró que este no significa su retiro del freestyle profesional. “No es mi retiro, aún me queda bastante por hacer (espero). Simplemente no estaré en FMS, pero nos seguiremos viendo en el resto del circuito y eventos que os iré informando cuando se acerquen”, dijo.

The Urban Roosters agregó en su comunicado: “Desde aquí desearles mucha suerte y decirles que Urban Roosters siempre será su casa. Esta situación abre la puerta para otros grandes talentos que llevan años luchando por conseguir dedicarse profesionalmente al mundo del freestyle”.

Según comentó en su canal de YouTube el también MC español Manuel Rozas Castro (Force), “Es una noticia triste para todos. Son dos personas que han hecho muchísimo por el freestyle, no tengo dudas que si no hubiese sido por Chuty y Skone, ahora mismo no tendríamos cinco ligas internacionales de FMS. Gracias a los dos. Hay que reconocerle todo lo que hicieron por la FMS y por el freestyle por todo lo que han hecho en estos años”, dijo.

Sobre la liga que se inicia el próximo sábado The Urban Roosters ha indicado que, por cuenta de la crisis generada por el COVID-19, “por el momento, la liga se va a disputar a puerta cerrada en un entorno controlado con el fin de garantizar la seguridad y las medidas sanitarias pertinentes”.

Uno de los cambios más significativos tiene que ver con el formato. Para este año se incluyeron nuevas dinámicas para exponer a los freestylers a nuevos desafíos, nuevos estímulos que les permitan seguir evolucionando. “Hasta ahora, una batalla la conformaban un total de cinco rondas, entre las cuales se hallaba la de “Personajes Contrapuestos”, pero a petición popular se ha decidido suprimir parcialmente. A partir de la primera jornada, se incorporará al formato el “Random Mode”, el cual integrará diversas pruebas: imágenes, objetos, personajes contrapuestos, terminaciones/conceptos y actualidad. En cada jornada, los cinco “Random Mode” de cada batalla tendrán pruebas distintas entre sí, designadas al azar”, explican los organizadores.

“Con el objetivo de que los competidores no se enfríen y de aumentar el nivel en las réplicas, daremos el veredicto al instante de que termine la batalla. A partir de este año y gracias a nuestra nueva App podremos dar el resultado en tiempo real, pasando a realizar la réplica, si la hubiera, al finalizar, previa al descanso entre batallas”.

