Cinco cosas que se deben saber sobre el premio Nobel de Literatura

AFP

Conmoción en el mundo de las letras: el premio Nobel de literatura no será entregado este año y queda aplazado hasta el próximo, tal como decidió la Academia Sueca tras un escándalo sexual. He aquí cinco datos esenciales sobre este prestigioso galardón.

El mejor dotado

La Academia Sueca otorga 16 premios, y el más conocido y mejor dotado (actualmente 9 millones de coronas u 850.000 euros) es el Nobel de Literatura. En su testamento, el inventor Alfred Nobel pidió a la institución sueca que premiara cada año "al autor de la obra literaria más notable de inspiración idealista".

Desde 1901, cuatro a cinco miembros --de los 18--, elegidos por tres años, están encargados de recoger y debatir las propuestas de posibles premiados antes de someter una lista de nombres al conjunto de los académicos, que realizan una votación cuyo resultado debe obtener mayoría absoluta.

350 propuestas por año

Los archivos de la Academia Sueca están llenos de correos de los más grandes nombres de las letras y la edición, que sutilmente reclaman la atención de los académicos.

Cada año reciben unas 350 propuestas escritas de candidaturas que emanan de antiguos premiados, académicos, organizaciones y otros profesores del ámbito literario.

Las candidaturas deben ser presentadas cada año antes del 1 de febrero. Y los propios candidatos deben estar vivos y -en principio- haber publicado en el último año.

Años en blanco y un rechazo

El palmarés del Nobel cuenta con 114 laureados. Hubo 110 atribuciones del premio, cuatro de ellas dobles.

Una vez fue rechazado, en 1964. El filósofo francés Jean-Paul Sartre rehusó el premio, una decisión inédita y no prevista en el testamento Nobel. Sartre sigue siendo por tanto el laureado, aunque no cobró el dinero del galardón.

En 1958, Boris Pasternak se vio obligado a rehusar el premio, bajo la presión del gobierno soviético.

El Nobel no ha sido atribuido tampoco en siete ocasiones desde 1901, principalmente en tiempos de guerra: en 1914 y 1918, en 1935 y luego 1940, 1941, 1942 y 1943.

Literatura francesa

En el palmarés por países, Francia ocupa el primer lugar (15 premiados). El primer galardonado en 1901, Sully Prudhomme, era francés.

Luego vienen Estados Unidos y Reino Unidos, con 12 premios cada uno.

Pero la lengua de Molière queda en cambio destronada por la de Shakespeare, con 29 autores de lengua inglesa premiados desde la creación del Nobel.

El caso Salman Rushdie

En nombre de la "independencia de la literatura", los académicos se abstuvieron de tomar posición en el caso Salman Rushdie en 1989, autor británico de los "Versos Satánicos", proscritos por los islamistas.

Algunos académicos abogaron por un apoyo franco al escritor, condenado en una fatua a muerte por esta obra, mientras otros querían garantizar la neutralidad de la institución.

Tres miembros de la Academia Sueca, indignados por su silencio, dejaron sus sillones, aunque no fueron autorizados a dimitir.

Solamente tres décadas más tarde, en 2016, la Academia denunció la fatua lanzada contra Rushdie.