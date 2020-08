Inteligencia es la capacidad que el individuo tiene de evaluar la realidad y actuar positivamente en consecuencia. En la observación de conductas humanas se puede confundir la carencia de inteligencia con la malicia. Es decir, el sujeto se comporta de manera torpe, no porque carezca de inteligencia, sino porque su interés va más allá de ser consecuente con la realidad.

La integridad se reconoce como aquel estado en el que se piensa, se siente y se actúa de manera armónica. Salud Hernández, acostumbrada a asustar calentanos con la Z en lugar de la C, salió airada a proponer que la torpeza de Angélica Lozano al no “mutear” su canal y quedar expuesta a que se escucharan sus exclamaciones soeces en la plenaria virtual del senado, era lo mismo que las afirmaciones grabadas a “Pacho” Santos en una conversación vergonzosa con la canciller de Colombia en un restaurante de Washington, y, concluye Hernández, que esas son conversaciones privadas que sostiene todo el mundo y por lo tanto no tenemos derecho a meter la nariz en esos espacios. ¡Y no! No es lo mismo.

El accidente tecnológico de Lozano expuso al dominio público exclamaciones vulgares que no son más que eso, exclamaciones. La señora Lozano evidenció su mal humor y su lenguaje soez. Incómodo y sobretodo indecoroso, pero absolutamente incomparable con la grabación captada a Santos en Washington en donde se revelan opiniones y estrategias de un servidor del Estado que, de haberse implementado, afectarían el devenir de las relaciones internacionales de casi 50 millones de personas en Colombia y otro tanto en Venezuela, y también en los Estados Unidos. La conversación de Santos podría ser confidencial, pero no privada porque la materia sobre la que se trataba es objeto público. El argumento de Hernández es tan frágil como decir que si una grabación revela que una banda de hampones va a robar un banco, los delincuentes tienen derecho a denunciar por la invasión de su privacidad. Como dijo otro hampón famoso, Michael Corleone, “no nos ofenda la inteligencia”.

También, la redactora de Semana se abroga la defensa de Duque por el video grabado por Marta Lucía Ramírez en el que queda expuesto el talante y la disposición que el Presidente de la República tiene hacia los miembros del parlamento o de la oposición. ¡Dice ella que eso también era privado, y no! Iván Duque es el presidente de este país y lo que estaba diciendo revela su real actitud hacia el ejercicio del debate y de la democracia. Eso podrá ser clandestino, pero no es privado, y el país tiene derecho a saberlo, tanto como tiene derecho a saber que la vicepresidente es peligrosa.

La lógica formal de la dialéctica debería ser materia en los colegios, y así como la historia y la educación cívica también deberían serlo en las facultades de periodismo y comunicación social, porque es urgente reconocer que si Pedro es hombre y los hombres son malos, ergo Pedro es malo. Sencillo para cualquiera. Sin duda a la señora Hernández le tiene que haber caído alguna vez un libro de lógica en la mano y probablemente lo leyó, luego volviendo a lo de la inteligencia, se puede pronosticar que la posea, lo que parece factible es que renuncia a ella para fines perversos. Esa falta de integridad entre el pensar, el sentir y el actuar es uno de los índices elocuentes de la falta de salud mental.