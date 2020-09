“Como mujer y periodista me sorprendió la información que durante años había ignorado”: Juliana Jaimes

La periodista y coescritora del libro ‘Pioneras de la Libertad’, en el que resaltan el papel de la mujer en la historia de Colombia, desde la independencia hasta los años 70, contó cómo fue el proceso de investigación y lo que más le impactó.

Jorge Cardona y Juliana Jaimes escribieron el libro “Pioneras de la libertad”, en el que recorrieron 200 años de historia colombiana y en el que buscaron mujeres que aportaron al país desde diferentes ámbitos. En total hablan de 283 mujeres que estuvieron presentes en transformaciones que fueron abriéndoles paso a las mujeres en la política, economía, educación y más.

‘Pioneras de la Libertad’ es el resultado de un proyecto de El Espectador que se llamó Libertadoras y que se hizo en el marco del Bicentenario de Colombia. Una de las autoras, Juliana Jaimes, periodista de El Espectador, habló acerca del proceso de investigación que realizaron para poder contar las historias de mujeres, de quienes se ha desconocido su aporte. Así como el hecho de descubrir muchas heroínas que se abrieron paso entre la desigualdad de oportunidades, la falta de acceso a la educación y una constante opresión por parte de la sociedad.

¿Cómo escogieron a las 283 mujeres que hacen parte del libro?

Este trabajo comenzó como un proyecto de El Espectador para reconocer el papel de la mujer en 200 años de historia. Las mujeres que terminaron incluidas en el relato son resultado de lo que se fue descubriendo en cada época. Junto con Jorge Cardona, editor general de El Espectador y director del proyecto, ideamos un sistema de búsqueda de información en el que nos basamos en tres elementos principales: los contextos de la época, los textos históricos y la voz de historiadores y expertos en el tema. A lo largo de seis meses entrevistamos cerca de 17 profesionales que nos dieron luces y permitieron identificar cada vez más mujeres que aún no habían sido reconocidas. Toda la bibliografía del proyecto está debidamente referenciada en el libro.

¿Qué fue lo que más les sorprendió en el proceso de investigación?

Como mujer y como periodista me sorprendió la cantidad de información que durante muchos años había ignorado. Cientos de mujeres que realmente tuvieron un papel fundamental no solo en la época independentista, sino en la conformación de Colombia como República. Personajes que se abrieron paso en medio de la desigualdad de oportunidades, la falta de acceso a la educación y una constante opresión por parte de la sociedad, y que en medio de todo lograron postular ideas valiosísimas sobre su libertad y sus derechos. Otro aspecto que me impactó fue darme cuenta de que la mayoría de personas que han escrito sobre las mujeres en la historia de Colombia son las mismas mujeres, es por eso que un 70% de las entrevistas fueron de historiadoras, antropólogas, sociólogas, o economistas. El trabajo que realizamos con Jorge Cardona es apenas un abrebocas de 283 mujeres en la historia, como ellas habrá miles más que aún hay que revivir.

¿Cuál es el propósito de ‘Pioneras de la Libertad’?

Pioneras de la Libertad tiene como objetivo hacer una contribución a la memoria histórica del papel de las mujeres en Colombia. Transmite también una fuerte invitación a seguir investigando y, como dije, no permitir que sigamos ignorando una parte de la historia de este país. La obra empieza en el marco de 1781 con la historia de Manuela Beltrán y concluye con el Frente Nacional en los años setenta. Es un libro que llena de valor a los lectores, al desmitificar la ausencia de las mujeres en la construcción de país. Recordar estos nombres no solo aporta a la historia nacional, también llena de valor a las nuevas generaciones, quienes entenderán otro lado del relato que siempre les han contado y del cual seguro encontrarán nuevos referentes patrios.

¿Qué mujeres consideran que fueron autoras de transformaciones?

Sin duda todas las mujeres que componen el libro fueron autoras de transformaciones. Sin embargo, yo resalto mucho el trabajo de las mujeres que desde la academia se cuestionaron su papel. Soledad Acosta de Samper es para mí uno de estos principales referentes por su papel como escritora y gestora cultural. Fue una de las primeras en hablar formalmente de derechos y deberes, y a través de su revista La Mujer reformó la concepción social que se tenía del propósito principal de las mujeres de la época: casarse y tener hijos. Acosta de Samper transmitió una idea completamente nueva, muy influenciada por Europa, del “deber ser”.

¿Cuál fue el factor de dificultad con el que lucharon las mujeres que aparecen en ‘Pioneras de la libertad’?

Todas las mujeres lucharon con la opresión y la desigualdad en cada época. Al principio del libro, en las épocas independentistas, el rechazo a las mujeres en la estrategia militar llevó a muchas a disfrazarse y hacerse pasar por hombres para poder participar en las batallas por la libertad. Más adelante, la falta de acceso a la educación también fue un obstáculo y la idea generalizada del rol social como esposa y madre también impidieron que muchas tan solo se idearan un camino distinto al históricamente impuesto. De allí en adelante todo fue un reto: la entrada a la universidad, el reconocimiento por sus derechos civiles, su participación en política y hasta en el arte.

¿Qué tenían en común las historias de las 283 del libro?

Diría que todas las mujeres tuvieron en común la valentía. El atreverse a cuestionar su rol, el permitirse plantearse una vida diferente. Todas fueron muy curiosas y como pudieron aprendieron a leer y a escribir, se abrieron paso por su talento y por su voz en la academia. Rompieron ideas preestablecidas tan fuertes como el mismo matrimonio. Ese fue el caso de Josefa Acevedo de Gómez, quien se divorció por primera vez y además escribió un manual de economía del hogar para otras mujeres.

¿Cómo fue el proceso de construcción del libro?

Pioneras de la Libertad es el resultado de un proyecto de El Espectador que se llamó Libertadoras, que se hizo en el marco del Bicentenario de Colombia. Fue un trabajo transmedia que se construyó con un podcast que se hizo en alianza con la emisora HJCK, las entrevistas a 17 expertos en el tema y el impreso dominical durante 16 semanas. Con la editorial Penguin Random House trabajamos en un producto especial que reuniera todas esas historias también en 16 capítulos.

¿Cuáles son las mujeres que tuvieron mayor influencia tanto en lo educativo, económico, político y social?

En lo educativo debemos reconocer a Clemencia de Caycedo, que creó el colegio de La Enseñanza en 1783 en Bogotá, ella creía que la enseñanza debía ser un bien público y no un privilegio de género. En el tema político es un imperativo remarcar el trabajo de Betsabé Espinal, una de las líderes sindicales que dirigió la primera huelga de obreras de Colombia junto con María Cano, la figura más emblemática en la lucha no solo de mujeres sino también de la clase obrera en el país. Cano fue la primera mujer líder política que tuvo Colombia.

