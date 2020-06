Como si fuera mi alma (Por capítulos)

Liliana Marentes

“Me rehuso a aceptar el final del hombre. Es bastante fácil decir que el hombre es inmortal simplemente porque perdurará: prevalecerá. Es inmortal, no porque sea el único espíritu capaz de compasión y sacrificio y resistencia”.”

William Faulkner (1950)

Capítulo uno

Dicen que fue un bus, recuerdo un destello fuerte, rojo y blanco. Quiero abrir los ojos. ¡Juliaaaa! ¡Julia- aa! ¿Por qué no me oyes? No puedo mover las manos. Quiero acariciarla, jugar con su pelo negro, bajar por su espalda, explorar los sitios que me llevaron al silencio, a la inmortalidad, al delirio feliz de sintonizar nuestros cuerpos y corazones. ¿Te acuerdas Julia, de esa paz cuando dormías sobre mi pecho? ¡Me duele! Algo oprime mis pulmones; una punzada fuerte sobre mi costado no me deja concentrar. ¿Por qué no me alivias?

Dicen que fue a las tres de la tarde. Muchas voces me aturden. ¿Cuáles tubos? ¿Qué hay que drenar? ¿Una costilla qué? ¿Qué ocurre? Julia, dime: ¿en dónde estoy? Alguien dice que son las 3:32 pm, que tienen que practicar algunas pruebas en el paciente, que hay que ver cómo evoluciona si pasa las 24 horas. ¿Soy ese paciente del que hablan, Julia?

Estoy confundido. Va a estallar mi cabeza. Mi mamá se va a preocupar si no llego a casa. Ella ni come cuando no estoy. De costumbre me espera afuera, en la loma donde se quedan los suspiros al observar detenidamente todas esas casas pequeñas, apiladas, algunas en fila, bien puestas sobre las montañas, de colores, diversos tamaños. El cuadro es como el de un pesebre muy de cerca de las estrellas. El cuerpo frágil de mi madre, su espalda encorvada, su cabello teñido del color de las nubes y su mirada de amor, intenta ubicarme, sentada en la silla de concreto, con un cigarro en la mano y con un café negro. A su lado, la acompaña un árbol marcado por el tiempo, por los amores y desamores que dejan su testamento dibujado sin pulso en el tronco: el árbol del que se abraza cuando quiere ver más allá, donde muchos ––me incluyo –– bajo su sombra–– confesamos un sentimiento o lo demostramos.

Mi viejita anhela con su intuición de madre detectar mis movimientos, saber si estoy bien, si me puse la chaqueta o el poncho para el frío, si he comido algo entre clases. Quiere adivinar si llegaré a tiempo a “la Nevera”, como la bautizamos, para detenernos cerca de ese árbol a mirar la ciudad y a recordar cuando estudiaba de pequeño al otro lado de la montaña. Cómo deseo estrechar con un abrazo a la mujer que me dio la vida, a la señora paisa que viste de falda larga y sacos delgados. A mi madre, a quien quisiera besar en la frente como lo hace conmigo desde pequeño.

¿Acaso volveré a quedarme dormido con las historias del pueblo de mamá? Se divertía asustándome con el cuento del Mohán que se robaba a las mujeres y asustaba a los niños, o de la Llorona que perseguía a los hombres infieles y se lamentaba por ahogar a sus hijos. Ella aseguraba que se le aparecieron por no obedecer a sus tíos, por salir como loca al río para bañarse a escondidas.

Nos debemos un chico de parqués. Era la excusa perfecta para compartir y poder escuchar sus manifestaciones: la forma en que extraña su vida en el campo, como nos sacó adelante vendiendo arepas en la plaza, cuidándonos y haciendo las labores del hogar mientras llegaba mi tío. Ese hombre fue un ejemplo a seguir en la infancia y parte de mi juventud. Él nos mantuvo, educó, corrigió. Nos dio el cariño y la firmeza de la que nos privó nuestro padre al abandonarnos marchándose con otra mujer.

Me duele el alma de solo pensar en la posibilidad de renunciar a mamá. La muerte llega lenta y rápida a la vez. No sabemos en qué momento partiremos y dejaremos de ver a quienes amamos tanto, a quienes nos dieron la vida. No es fácil seguir el camino que se construye desde el nacimiento, acompañados o no de nuestros progenitores, vamos creciendo, observando el mundo, arraigándolo. Ahora me aferro al mundo.

Así me duela este cuerpo y no me deje ser consciente de mis pensamientos. Me aferro como un niño a las piernas de mi madre. No es momento de explorar mundos que desconozco, que representan curiosidad en todos los seres humanos. Me aferro porque amo lo que tengo en él, con sus imperfecciones, con sus injusticias.

¿Volveré a casa, donde vivo con mi hermana y su esposo? ¡Carlos! Me pareció oír su voz. Mi hermana es muy afortunada al haber unido su vida a un hombre como él. ¡Un señor! En más de una ocasión sostuvimos largas conversaciones limpias, honestas. Construía discursos muy emocionantes sobre el significado de la dignidad humana, con su sentido crítico, motivaba así fuera al señor de la tienda a cuestionarse sobre la realidad. Los hacía inquietarse por el caos que significa comprender la sociedad un tanto desequilibrada, inhumana, indiferente frente a sus problemáticas, enmarcada en años de violencia. ¡Ni hablar de sus gobernantes! Al respecto, sus palabras eran: “hay quienes dejan que el mundo se destruya y aportan para que esto ocurra... y otros, que somos muchos, poco a poco, generamos conciencia y con nuestro actuar vamos logrando un cambio”.

Al recordarlo siento que mi mundo aún no termina. Escucho el latir de mi corazón. Si es el fin, traerá consigo un cambio. Si es solo un sueño, iré a contarle a Carlos que he crecido, que valoro más la existencia, la respiración, el color de las aves y sus sonidos, así como los consejos de mi hermana por no desfallecer ante las adversidades que he tenido en la vida, de cualquier índole. Por ejemplo, para nadie es un secreto que Amanda ha sido el motor que me ha hecho llegar a donde estoy ahora. Cuánto daría por estar a su lado, animándola a imaginar cada uno de los personajes del libro que está leyendo, o contemplarla desde lejos y ver cómo devora todas las obras que le llevo. Los desayunos se convirtieron en la excusa para contarme ––como si fuera cierto y muy serio––, todas las historias que leía:

––Ángel, venga le cuento. Al final se reveló el secreto. Janeth desapareció por su voluntad. Helbert no la había asesinado, ni escondido su cadáver como todos lo señalaban. No irá a la cárcel. Mañana o ahora más tarde cuando llegue del trabajo habré terminado de leer y le cuento el final––.

Al pensar en ellos el desasosiego me invade ¡Ayúdenme! ¡Necesito despertar! Quiero continuar mi camino al lado de Julia. Al lado de mis hermanos. Me aturden algunas voces. ¿Qué dicen los doctores? ¿Acaso no despertaré? Julia, sácame de este letargo. Te siento a mi lado. Eso me da seguridad. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasó? y ¿El niño? Oye, aquí estoy. Todo va a estar bien, que me den algo para el dolor y listo.

Qué linda te ves a pesar del llanto. Quisiera secar tus lágrimas pero no puedo moverme. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Llegaste a la clase nerviosa y preocupada, algo despeinada. Me gustaron tus ojos cafés, tus labios maquillados de un rojo suave y tu chaqueta negra. Supe que me iba a enamorar de ti. ¡Ah! nada como tus aportes, comentarios, preguntas. Y pronto empecé a dictar clases solo para ti, ignorando a los demás.

Intento moverme y nada. Intento abrir los ojos, mover las manos y nada. Lanzo gritos alocados que no logran salir de mi mente. Mi voz es silenciada. Soy como un verso escrito en un papel que alguien arrugó y lanzó al suelo en medio de la lluvia. Estoy muy mareado. El dolor de cabeza aturde mis sentidos. Tenemos un compromiso, Julia. Mañana escribiremos nuestra historia... Ya no estaré confundido, no tendré dolor. Compraré una agenda con muchas hojas para inmortalizar el día que salimos por primera vez. No quiero olvidarlo.

****

Después de muchas veces de tener espacios en común se cruzaron nuestras miradas. Sabíamos que había una necesidad extraña de estar el uno al lado del otro. La música y la poesía. Los cigarrillos que compartimos. El Mustang y el Kool ligths no eran una buena combinación, el tuyo y el mío, listos para difuminar nuestro cansancio del día. Nos escondíamos detrás de la facultad. Un sitio solitario, una calle larga, un par de árboles esperaban por nosotros. La señora de la tienda ya nos reconocía como locos amantes que la visitaban con frecuencia. Nuestro primer beso. Un beso prohibido.

Los viajes a los pueblitos en la moto ruidosa para tomarnos unos tintos sentados en el andén, agradeciéndole al frío para estar más cerca el uno del otro, mirando las montañas. Las caminatas, cogidos de la mano, las veces que quisimos alejarnos de la gente. Nos encerrábamos para construir un sueño del que no queríamos despertar. Corrimos con suerte al encontrarnos en este mundo hostil. Todo era colores, música en el viento, complicidad y sonrisas. La bendición de vivir a tu lado.

Alguien dice que no tengo esperanzas. Que si sobrevivo quedaré en un estado vegetal. ¿Qué es esto? ¡¡Despiértenme!!! Dios, ayúdame. Toda la vida esperé encontrar el amor y ahora se esfuma. Tengo derecho a... Juliaaaa. Abrígame con la chaqueta que traes puesta, con la que nos cubrimos del frío. Estoy hela do. Quiero un café. Háblame, mis esperanzas están en tu voz, en tus caricias ¿Qué creen esos necios que es sobrevivir?

Mi cuerpo empapado y el olor a sangre me acercan a un abismo inminente. Me introducen un tubo en las costillas, siento otro en la boca. Suéltenme. ¡Me están matando! Ya es suficiente. Deténganse. Hagan silencio ¿Por qué no se callan? ¿Por qué no hacen algo? Necesito despertar. Imagino los dedos de Julia desenredando mi pelo crespo. Traigo a mi mente los juegos con Jhosep, los carros que me lanzó en la cabeza por celos cuando me le acercó a su mamá. Mi pequeño. Apenas tiene tres años. Quiero estar con él y enseñarle lo hermosa que es la vida.

Mi cabeza... todo me da vueltas. ¿Es la voz de Julia? O es un eco de mi mente. Me duele la rodilla. De pronto, las palabras: muerte cerebral. Asusta, no lo concibo, no es posible. Alguien que me explique qué ocurre. Me da miedo. Julia, te dije que esa no sería nuestra historia. Así no. No debe terminar así.

Sácame de aquí. Llévame a la cabaña, cerca de la chimenea donde te leía cuentos y arropaba tu cuerpo con mi desnudez. Quiero que me toques. Abrázame. No me dejes. No me sueltes. ¡Escúchame! Por favor. Estoy aquí. Quiero orinar. Comer algo, caminar. Amor, despiértame. Ohhh Dios, ya estuvo buena esta pesadilla. Quiero despertar.

¿Por qué hablan de donar mis órganos? ¡Si estoy vivo, caramba! ¿Por qué están todos aquí? No se lamenten. Me van hacer llorar. Julia, siento tus lágrimas en mi pecho. ¿Sientes las mías? Mírame. Estoy aún, me van a prestar el dinero para la casa, tenemos que ir a buscarla. Pero primero tienes que graduarte. No imaginas la sorpresa que te tengo.

No firmes ese papel. No me condenes. Yo soy Ángel Trujillo. ¿Quién me llama? Sí, somos pareja. Mamá no la dejes firmar, qué es eso. Lean antes. Ya no escucho el latir mi corazón. Entiendan que estoy acá. ¿Me van a despedazar?

¿Por qué están todos aquí? Amanda, no llores. Mamá tranquila, yo salgo de ésta. Veo a Julia y a fa- miliares reunidos repitiendo rezos, se deshacen en lamentos. ¿Qué hace ese sacerdote aquí? Noooo... por favor. De ser cierto lo que contemplo. ¿Qué seguirá? No existirá una oportunidad para abrazarte, darte un beso, mirarte a los ojos y decirte adiós. Tal vez te lo exprese con una lágrima. No hay tiempo para... tanto. Julia se acerca y me susurra al oído entre sollozos:

––Mi amor gracias por todo, no sé cómo haré para que el niño y yo podamos seguir adelante. No nos olvides nunca. Te amo. ¿Ves? Te lo dije un día. Eres mi ángel, no yo. Espero que nos podamos encontrar en otro momento. Quería vivir toda la vida a tu lado. Gracias por tu amor, me devolvió a la vida.

No te alejes, Julia. ¿Por qué te despides de mí? Tu mamá ––a la que nunca le caí bien––, me pide que no los deje, que los acompañe. Menciona que tengo unas manos hermosas, siento sus manos arropando las mías cuando se acercó a conocerme.

Entran los enfermeros a la habitación. Trasladan mi cuerpo a una camilla. Las ruedas rechinan. No me dejes solo. ¡Tengo miedo! No me sueltes. No me digas aún, adiós. Ven conmigo. Tenemos muchas cosas pendientes. Llevaremos a Jhoseph a ver marionetas. Tengo un anillo que espera por ti y flores. Voy a salir de esta. La moto; tenemos que rescatarla, ¿en dónde quedó? ...Otra vez esas voces. Callen, no me dejan oír a Julia. Sé que no llegan mis palabras a tu mente.

¿Qué me están haciendo? Tengo mucho frío. No comprendo. ¿Es esta mi realidad? Un doctor le da a su equipo instrucciones para ir desconectando uno a uno los aparatos que mantienen con vida mi cuerpo. Los sonidos de las bandejas de metal, los instrumentos, las voces. Guantes ensangrentados. Iniciarán con la amputación de los riñones, luego el hígado, las córneas y en últimas mi corazón. No me que quedaré a presenciar cómo repiten la palabra “amputación”. Será mejor llamarlo “mutilación”. Mi conciencia da tumbos en esta pesadilla.