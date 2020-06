En la convocatoria denominada “Comparte lo que somos”, podrán participar artistas, creadores o gestores culturales y organizaciones del país que se han visto afectadas por el aislamiento social y la crisis generada por el COVID-19.

La convocatoria “Comparte lo que somos: el arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional” busca reconocer el trabajo de los artistas nacionales, desde una perspectiva poblacional y territorial, para celebrar la diversidad cultural del país y fortalecer la cohesión social en medio del aislamiento preventivo obligatorio. A partir de un enfoque étnico y diferencial, la invitación pública está abierta para personas naturales o jurídicas entre el 18 de junio y el 9 de julio del 2020.

Para las personas naturales, aquellas que trabajan en música, teatro, danza, literatura, títeres, circo, artes visuales y plásticas, moda y diseño, cocina tradicional, formación en saberes tradicionales y/o ancestrales, y comunicación audiovisual, sonora o digital, hay 8.000 incentivos, cada uno de $1.500.000. Solo podrán participar artistas nacionales y mayores de edad con residencia en el país que pertenezcan a grupos étnicos, sociales o a la ciudadanía en general, y que cuenten con experiencia en expresiones artísticas, culturales o patrimoniales.

Las entidades culturales sin ánimo de lucro, con personería jurídica, que apoyen los procesos de formación artística y de circulación a través de medios digitales y tecnológicos también pueden participar de la convocatoria. Para ellos se destinarán $12.000 millones. Estos recursos se entregarán a los proyectos que trabajen sobre la convivencia, apropiación y reconocimiento de las expresiones artísticas y patrimoniales que han ayudado a mitigar la crisis.

Los recursos entregados por el ministerio de Cultura se podrán invertir en gastos artísticos, técnicos y logísticos, alquileres, adecuaciones y producción, manutención, difusión y publicidad, costos operativos y/o gastos de administración.

Según el ministerio de Cultura, “con esta convocatoria se reafirma el compromiso con los artistas, creadores y gestores culturales del país, y se continuará analizando nuevas alternativas que contribuyan a mitigar el impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el sector cultural”.

A pesar que el ministerio de Cultura resalta que sus ayudas y estrategias han llegado a más de 80.000 artistas, creadores y gestores culturales con una inversión de $230.000 millones, el sector cultural ha expresado reparos en torno a la falta de acompañamiento de la institución durante la pandemia. Por ejemplo, Julio Correal, presidente de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), afirmó a este diario que “las medidas del Gobierno ofrecen alivio a los grandes empresarios, pero muy poco o nada para el artista como individuo”. Siguiendo esta línea, Sandra Milena Hernández, presidenta de la Federación de Artistas Uno-A y del Sindicato de Músicos Ormúsica, en entrevista con El Espectador, dijo que no ha tenido comunicación directa con el ministerio, pero le gustaría decir que “los estamos buscando, que los necesitamos. Nosotros no queremos inconvenientes y estamos dispuestos a apoyar al Gobierno en este desafío que, sabemos, es monumental, pero necesitamos que nos miren, que nos incluyan. Les diría: sin ustedes no vamos a poder”.

