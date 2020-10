Con “Yo No Estoy loca”, el Teatro Petra reabre sus puertas

Siguiendo los parámetros de bioseguridad, protección y distanciamiento social, el Teatro Petra abre nuevamente las puertas al público bogotano desde el 7 de octubre, con Yo No Estoy Loca.

Con un aforo de 28 personas y siguiendo los protocolos de bioseguridad, el Teatro Petra reabre sus puertas al público con Yo No Estoy Loca, monólogo con el que Marcela Valencia, quien interpreta a Cielo, la protagonista, retrata la vida de una mujer que se sale de lo tradicional. La obra de teatro estará en temporada del 7 de octubre al 7 de noviembre.

Una historia escrita y dirigida por Fabio Rubiano, y protagonizada por Marcela Valencia, siendo los dos los fundadores del Teatro Petra, es la encargada de inaugurar la reapertura del recinto cultural. Yo No Estoy Loca es la historia de una mujer que se sale de lo tradicional en una sociedad donde lo tradicional es dejar pasar, callarse o soportar. Cielo es una mujer que no es dócil, que alza su voz, que dice no, y que exige el respeto y cumplimiento de sus derechos. Si bien es la historia de una mujer, la obra de teatro termina por representar a muchas más.

Cielo entra a su casa y encuentra a su esposo acostado con otra mujer. Los amantes se sorprenden, la esposa no dice nada, no hace escándalo. Al contrario, como traía el mercado para una cena sorpresa, invita a su esposo y a la amante a comer. Lo primero que se dicen al saber de la reacción de la esposa es: “Está loca”. Lo dirán los amigos, las amigas, los familiares, su propio esposo y la amante. Pero no solo en esta situación le dirán que está loca, también, y varias veces al día, se lo manifestarán.

Según Valencia, esta pieza es un espacio para hablar de algunos temas personales y decantar rabia y frustraciones. Ella, en escena, personifica a quince personajes y lleva al espectador a diferentes lugares y situaciones. “Esto lo logramos a través de mucho trabajo y ensayos. Desde el principio tenía claro que los personajes debían surgir de la acción y las situaciones”, afirma.

Yo No Estoy Loca estará en temporada por un mes, con funciones de miércoles a sábado a las ocho de la noche.