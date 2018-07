Concurso de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento

Estas son las bases del concurso:

1. Podrán participar escritores e ilustradores mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, lugar de origen o residencia, con una o más obras, siempre que su propuesta sea en lengua española. Quedan excluidos los empleados del Fondo de Cultura Económica.



2. Las obras deberán ser inéditas, es decir, que nunca hayan sido publicadas en ningún medio impreso o electrónico —en su totalidad o fragmentos—, y no deberán participar simultáneamente en otro concurso. Podrán ser presentadas por uno o varios escritores e ilustradores.



3. Podrán participar con tantas obras como quieran siempre que se envíen por separado.



4. La propuesta deberá atender al concepto de álbum ilustrado; es decir, un libro en el que la historia se cuente a través de imágenes y un texto breve de tal manera que éstos se complementen o estén estrechamente relacionados. La importancia de las ilustraciones deberá ser la misma que la del texto. (Recomendamos ver los álbumes ganadores publicados en nuestra colección Los Especiales de A la Orilla del Viento.) Asimismo, se aceptarán historias narradas sólo con ilustraciones, pero no se recibirán trabajos que sólo contengan texto. Los pop up (libros con material tridimensional o desplegable), libros ilustrados o las propuestas para colorear serán descalificadas automáticamente.



5. El tema, formato y la técnica de ilustración son libres, quedan a consideración del o los participantes. La extensión máxima de la obra deberá ser de 48 páginas, y la mínima de 16 páginas (se cuentan sólo las páginas de interiores).



6. La propuesta de libro deberá presentarse en una maqueta, es decir, la versión final impresa de diseño, texto, color e ilustraciones, lo más cercano a lo que será el libro terminado. La maqueta deberá firmarse con seudónimo en la portada y no debe incluir semblanzas ni referencias al nombre del o los autores. No es necesario encuadernar la maqueta, un engargolado o anillado basta. No se aceptarán maquetas de obras incompletas.



7. Junto con la maqueta impresa, deberá enviarse un CD con todo el proyecto escaneado en formato PDF a una resolución de 200 dpi.



8. Los datos personales de los participantes deberán ir en un sobre cerrado que contenga nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. En el exterior del sobre deberá escribirse el título de la obra concursante y los seudónimos utilizados para firmarla.



9. En ningún caso se devolverán las maquetas, por lo que no se deberán enviar las ilustraciones originales, sino sólo reproducciones de éstas.



10. Los trabajos deberán remitirse a la siguiente dirección con los datos del concurso:



XXII Concurso de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento Obras para Niños y Jóvenes

Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho Ajusco 227,

Col. Bosques del Pedregal, Tlalpan,

C.P. 14738, Ciudad de México



Los concursantes de Argentina, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Centroamérica, Ecuador y Perú podrán entregar su(s) propuesta(s) en las filiales del FCE de estos países, cuya dirección se encuentra al calce de estas bases. Sus trabajos deberán incluir la leyenda: “XXII Concurso de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento.”



11. Queda abierta la presente convocatoria a partir de su fecha de publicación y hasta las 18 h del 31 de agosto de 2018. En los envíos por correo se considerará la fecha de remisión, es decir, del sello postal. No se recibirán propuestas después de esta fecha.



12. El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el área de la literatura infantil y juvenil. La identidad de sus integrantes se mantendrá en secreto y se dará a conocer en la fecha de la publicación de los resultados. Su fallo será inapelable. Asimismo, el premio podrá ser declarado desierto.



13. El premio, único e indivisible, consistirá en $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos mexicanos o su equivalente en dólares estadounidenses) como adelanto de regalías, así como en la publicación de la obra en la colección Los Especiales de A la Orilla del Viento.



14. Los resultados del concurso serán publicados el 26 de octubre de 2018 en la página: www.fondodeculturaeconomica.com y en las redes sociales de Obras para Niños y Jóvenes.