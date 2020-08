Del 15 al 19 de septiembre se celebrará la segunda versión del Festival de Cine QAFF (Quibdó África Film Festival). El evento surgió como una propuesta para conocer África desde Chocó.

La segunda versión del Quibdó África Film Festival se realizará a través de la plataforma virtual Boonet, con el fin de, apesar de la contingencia sanitaria, contribuir al apoyo y el tejido de redes de la industria cinematográfica africana y afrodescendiente.

Para esta versión 2020, el Festival contará con la presentación de 52 películas en cinco categorías distintas:

Animación

REFLEXION de Alan BIDARD - 5′ France

SHORT TALES WITH LONG TITLES de Juan VARGAS - 5′11 Colombia

THE LIBERTARIAN de Eugenio GOMEZ BORRERO - 14′54 Colombia

Cortometrajes experimentales

SOMETHING’S GOT TO GIVE de Michael DZAMESI - 1′52 Ghana

NEVER LOOK AT THE SUN de BALOJI - 5′France 5 AM de Jimi OJIKUTU - 6′01 Nigeria

CHAOS de Chidinma IGBOKWEUCHE - 9′23 Nigeria

Documentales

CHANDÉ : THE RYTHM OF MY LAND ! de Karen OVIEDO RUBIO - 12′57 Colombia

E’VILLE de Nelson MAKENGO - 13′ RD Congo

I HAVE ANOTHER STORY TO TELL de Mariana CAMPOS - 22´27 Brasil

PELO BONITO de Sara J. ASPRILLA PALOMINO - 18′37 Colombia

MEDUSE AFRO HAIR AND OTHERS MYTHS de Johanna MAKABI, Adèle ALBRRSPY - 18′53 Senegal

OUR ONLY HOME de Bayram KÜCÜK - 20′ Turquía

INKERSON de Derhwa KASUNZU - 20′02 RD Congo

MARIELLE’S LEGACY WILL NEVER DIE de Leonard CORTANA - 23′ Brasil

A NEW COUNTRY de Sifiso KHANYILE - 60′ South Africa

BALOLÉ, THE GOLDEN WOLF de Aïcha Chloé BORO - 1:05′ Burkina Faso

KHARTHOUM OFFSIDE de Marwa ZEIN - 1:15′ Sudán

FINDING SALLY de Tamara DAWIT - 1:18′ Canadá

BECOMING BLAK de Ines JOHNSON-SPAIN - 1:31′ Alemania

Cortometrajes de ficción

MTHUNZI de Tebogo MALEBOGO - 8′35 South Africa

IMMORTAL de Dom FRED - 9′58 Italy TAB de Hlumela MATIKA - 13′10 South Africa

MERCURIO FAMILIA & TIERRA de Harlen Edward MARTÍNEZ - 13′45 Colombia

THE FAVOR de Bruno HENRY - 14′24 Francia

BABLINGA de Fabien DAO - 14′30 Burkina Faso

DONGO de Mike COFZ - 14′53 Côte d’Ivoire

JUMPER de Badewa AJIBADE - 15′ Nigeria

PRISONER & JAILER de Muhannad LAMIN - 15′ Libya

TITHES & OFFERING de Tony KOROS - 16′08 Kenya

INVISIBLES (KAUNAPAWA) de Joel HAIKALI - 16′27 Namibia

MAMA LOVA de Jeff TAVER - 16′30 Francia

ISMAEL de Mafer AGAHI - 16′46 Colombia

ULTIMATE INK de Yazid ELKADIRI - 19′54 Morocco

PERIFERICU de Nay MENDL, Rosa CALDEIRA, Vita - 20′ Brasil

DA YIE de Anthony NTI - 20′ Ghana

RISCADOS PELA MEMORIA de Alex VIDIGAL - 20′ Brasil

LA CARRETA MAGICA de Emmanuel VIDAL - 20′ Colombia

ENTANGLEMENT de Patrick KARAMBIZI - 20′49 Estados Unidos

EL SECRETO DEL RASTRO de Reyson VELASQUEZ - 22′ Colombia

HENET WARD de Morad MOSTAFA - 22′50 Egipto

TILL DEATH DO US PART de Dolores VUNDA - 24′39 Polonia

ARRIAGA de Welket BUNGUE - 25′ Portugal

TIMOUN AW de Nelson FOIX - 25′ Guadelupe

RASTA de Samir BENCHIKH - 28′ Francia

HALF A FILM de Saif HASNAOU - 29′42 Tunisia

DIVINE MELODIES de Lucas SILVA - 33′24 Colombia

Largometrajes de ficción

TABLE 23 de J.J AkWANE - 1:14′ RD Congo

BURIED de Françoise ELLONG - 1:28′ Camerún

OGA BOLAJI de Kayode KASUM - 1:30′ Nigeria

DUGA, THE SCAVENGERS de Abdoulaye DAO, Éric LENGANI - 1:30′ Burkina Faso

OLIVER BLACK de Tawfik BABA - 1:33′ Marruecos