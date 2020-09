Varios artistas han expresado que debido las posturas que tiene Fiztgerald con respecto al Acuerdo de paz y el apoyo que expresó en 2014 a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, no se sienten representados por él. Una de las hijas del artista también lo acusó por abandono, hecho que el artista desmintió, pero que ha generado desconfianza.

John Fitzgerald, quien desde el domingo pasado comenzó una protesta en la que se cosió la boca y dejó de comer, dice que se manifiesta en nombre de los artistas y comerciantes, pero varios integrantes del sector cultural han dicho que no se sienten representados. Uno de los motivos que ha generado desconfianza sobre las intenciones del artista que hasta el momento lleva 96 horas sin comer ni tomar líquidos, es un video realizado en 2014 en el que Fiztgerald, junto a otros actores y deportistas, apoyan la campaña del candidato del uribismo a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga. Los que desconfían dicen que no es coherente que asuma una vocería en nombre de la paz, cuando se apoyaron causas que van en contravía del Acuerdo.

El artista William Fortich Palencia es uno de los que cree que Fitzgerald, además armar un pliego de peticiones “atemporales, desmesuradas y que no contemplan las acciones concretas que el sector cultural requiere”, ha demostrado simpatizar con la ideología del Centro Democrático. Según él, esta protesta es una estrategia para desviar la atención de los problemas reales que aquejan al sector. “Es palpable que busca distraer la atención de los verdaderos problemas y tomar la vocería de los movimientos culturales, que hemos venido presionando al gobierno para que cambie sus políticas y de soluciones a los graves problemas que han llevado a estos sectores a la ruina, miseria y al olvido de la importancia que tenemos para la nación. ¡No más oportunismo ni más jugadas de la derecha para callarnos!”, dice en una comunicación pública.

Otra de las razones por las que la protesta de Fiztgerald ha causado escozor es el comentario de una de sus hijas en una publicación de la Revista Semana. Desde su cuenta de Instagram (@juanitafitzgerald_23) dijo que el artista era su padre y que no entendía cómo protestaba por los jóvenes pero abandonaba a dos de sus hijas. Sobre esto, Fiztgerald dijo que él era uno de los miles de artistas que habían dejado de recibir dinero durante esta crisis y, por esa razón, estaba atrasado con algunas cuotas de manutención, pero que no había abandonado a ninguno de sus ocho hijos. Por su parte, Tatiana Fiztgerald Londoño, otra de las hijas del artista, expresó su apoyo en un en vivo que se transmitió en Facebook ayer, 2 de septiembre: “Padre te amo mucho, me duele mucho que tengas que llegar a esto para que escuchen el grito de tristeza y desesperanza de todos los artistas te amo y estoy contigo”.

La posición que tiene Fitzgerald sobre el Acuerdo de paz también ha generado polémica. Según él, Colombia tiene que incluir en el proceso a todos los actores armados, entre los que se encuentran guerrillas como el ELN, los paramilitares y hasta las Bacrim. Para este artista de 43 años, las Farc no son las únicas organizaciones que han sido parte del conflicto armado en el país y, además, no deberían ser, solamente, los líderes de esta extinta guerrilla los que ahora ocupen puestos en el Congreso de la República. La gran mayoría de integrantes del gremio cultural apoyan los acuerdos firmados en la Habana, así que se distancian de la postura de Fiztgerald.

Sobre las críticas, Fiztgerald le dijo a este diario “No tengo inclinación política, no puedo tenerla porque soy artista. No soy uribista. Algunos artistas dicen eso. Yo represento a todos los que estén de acuerdo con mis peticiones. Creo que en este país debe haber un proceso de paz integral y no apoyo a guerrilleros. Todos deben entrar a negociar para que dejen de matarnos. Sobre el vídeo en el que apoyo a Zuluaga solo puedo decir que me convencieron de apoyar ese candidato y lo hice porque dijo que apoyaba a los artistas, pero por nada más. A mí no me gusta la política y por eso le doy duro a todo el mundo. Muchas personas me están tratando de desprestigiar, no entiendo por qué, si estoy tratando de pedir cosas que son para todos”.