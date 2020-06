¿A qué se debe tanto ruido con la cancelación temporal de un clásico del cine en una plataforma de streaming? Aunque es el caso más llamativo, este largometraje no es el único protagonista de una gran controversia.

La cancelación “temporal” de Lo que el viento se llevó del catálogo de HBO Max fue la respuesta a un artículo de opinión de John Ridley, publicado en Los Angeles Times el 8 de junio.

El ganador del Oscar por la adaptación al cine de 12 años de esclavitud (dirigida por Steve McQueen en 2014), además director de series de televisión y escritor, le rogaba a la recién estrenada plataforma de streaming que considerara prescindir del filme de 1939 dirigido por Victor Fleming, protagonizado por Vivien Leigh y Clark Gable.

En su artículo Ridley, para más señas afroamericano, consciente de que frecuentemente las películas “reflejan momentos de la historia”, deja claro que no cree en la censura, que no piensa que sea bueno relegar u obviar Lo que el viento se llevó, sin embargo considera apropiado que HBO Max piense en incluir una introducción a ese filme, el cual sostiene Ridley glorifica la Confederación (el contexto de la película es la Guerra de Secesión, entre 1861 y 1865), ignora los horrores de la esclavitud (la acción se desarrolla así mismo en los campos de algodón propiedad de una acaudalada familia sureña), “perpetuando los más dolorosos estereotipos de la gente de color”, escribió el cineasta.

La reacción casi instantánea de HBO Max fue determinante al excluir la cinta de su catálogo. Muchos medios han resumido la misiva de John Ridley y la respuesta de la plataforma con el tajante, innegable y sin dudas muy llamativo: “es un filme racista”.

Entretanto, en lo que va de junio de 2020, muchas ciudades de EEUU siguen ardiendo, con las manifestaciones multitudinarias contra el racismo sistemático (endémico más bien) desatadas por la muerte de George Flyod, la víctima más reciente de la brutal violencia policial. Es cierto, “¡suficiente es suficiente!”.

La consigna Black Lives Matter, por muy en inglés que sea, no deja de ser un grito de lucha en muchos países del mundo, por lo que se ha convertido en un movimiento internacional por los derechos civiles, de allí la salida masiva a las calles en ciudades en otros husos horarios y tan lejanas de Estados Unidos.

Este es el contexto actual, en el que una vez más Gone with the Wind (basada en la novela de Margaret Mitchell) desata polémicas. Las primeras controversias datan de antaño, están registradas en forma de fotos y artículos periodísticos fechados antes de su rodaje. En medio del candelero de aquella época, el productor David O. Selznick (motor de importantes filmes de los años 30, 40 y 50 ) prometió que la adaptación de la novela de Mitchell estaría libre de “propaganda anti-negro”, recoge el entrecomillado el portal Oldshowbiz.com.

Tras el rodaje de Lo que el viento se llevó varios frentes llamaron a boicotear el filme, de hecho se registraron diversas manifestaciones y encontronazos a nivel político, tal como recuerda Oldshowbiz. No obstante (o quizás gracias a todo ese ruido) la película se convirtió en un gran éxito, consiguió ocho premios Oscar, de trece nominaciones, aparte de dos reconocimientos técnicos por el uso del color.

De esos galardones el de Hattie McDaniel fue el más significativo, pero también el más tormentoso. Hattie se convirtió en la primera negra en ganar un Oscar por su Mammy en rol secundario. En 1939 en muchos estados de EEUU aún existía la separación racial, por esa razón a McDaniel se le prohibió asistir al estreno en algunas ciudades, y su presencia en la gala de los Oscar (en febrero de 1940) estuvo en peligro. La gran estrella Clark Gable se solidarizó con Hattie (atacada tanto por blancos como por negros). Al final hubo un hipócrita y humillante “apaño”.

Los peligros de ocultar la historia

En nuestro días, cuando le hacemos frente a la pandemia del COVID-19 y continúan las manifestaciones antiracistas, se producía la avalancha de reacciones, tanto a favor como en contra, de la acción de HBO Max. En un comunicado la plataforma ha prometido volver a incluir el clásico con una “introducción”.

La crítica cinematográfica Karina Longworth, autora del Podcast You Must Remember This, sobre los secretos y/o historias olvidadas del Hollywood de la primera centuria, reflexionó a través de Twitter. “La historia del racismo en Hollywood debería discutirse abiertamente”, escribió y aprovechó para recordar dos aspectos relevantes: por una parte, el peligro de ocultar la historia (poniendo como ejemplo el intento de Disney de hacer desaparece de una vez por todas el filme Song of the South (Canción del sur), tal como la madrastra quiso hacer con Blancanieves); y por otra sacó del baúl de los recuerdos (recientes, ya que sucedió en febrero de este año) las palabras de Donald Trump cuando Parásitos (de Bong Joon-ho) arrasó en los Oscar.

En un acto de desprecio (que muy bien se puede tildar de racista), Trump desacreditó el triunfo de Parásitos. “Y el ganador es una película de Corea del Sur… ¡¿Qué diablos es eso?! (…)”, agregando, “¿podemos tener de vuelta Lo que el viento se llevó, por favor? (pausa), Sunset Boulevard… Tantos filmes maravillosos (…)”. Este corrosivo discurso, despista con la mención fugaz de la película de Willy Wilder, pero sabemos (al menos sospechamos) cuáles son las intenciones de Trump.

Volviendo al pasado, si bien David Selznick abandonó el gran proyecto de filmar La hija de Scarlett O’Hara, la secuela de Lo que el viento se llevó, la polémica cinta se convirtió en un clásico de la cinematografía, muy a pesar de las voces de protesta.

La hipocresía y los apaños de los que antaño fueron víctimas muchos actores, actrices, directores, escritores y productores negros, siguen a la orden del día. El racismo perdura en el seno de la industria cinematográfica, no solamente de Hollywood, aunque – para bien o para mal- es en EEUU donde siempre encontramos un referente. Para muestra el caso de Selma.

El largometraje, escrito por Paul Webb y dirigido por Ava DuVernay, relata los hechos ocurridos en 1965 cuando Martin Luther King y otros activistas convocaron las marchas por el derecho al voto desde la localidad de Selma (Dallas) a Montgomery (Alabama). La masacre acaecida, el miedo persistente, la brutalidad policial, los gritos furibundos de los supremacistas blancos, se quedan pegados de la retina. Tristeza, decepción, pero sobre todo rabia, es lo que se siente después de ver la excelente cinta de DuVernay, constatando que casi nada ha cambiado desde aquel entonces.

En 2014 el estreno de Selma coincidió con otra víctima de la violencia policial. Eric Garner también aprisionado con una llave mortal a manos de agentes de la policía; Gamer a duras penas gritó lo mismo que George Floyd: “I can’t breath!” (¡No puedo respirar!). Y esas palabras el elenco de Selma, encabezado por David Oyelowo (quien interpreta a Martin Luther King), se las imprimió en camisetas negras a modo de protesta para el estreno del largometraje en Nueva York. A algunos representantes y votantes de la Academy (los que reparten el Oscar y por ende también prestigio) no les gustó el gesto. Las represalias no se hicieron esperar: Selma fue ninguneada a pesar de todo lo que se merecía alcanzar.

Hace poco Oyelowo, protagonista de esa película, dio a conocer esta lamentable anécdota. Ava DuVernay (recientemente nombrada gobernor de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas) lo confirmó a través de sus redes sociales.

Lo que narró David Oyelowo en vivo el pasado 5 de junio a través de la serie Screen Talks constituye el otro extremo de la cancelación, de intentar borrar lo que existe. Ni la acción de HBO Max ni el ninguneo de la Academia son medidas sanas, no abren ningún debate, impiden reconocer que existe un problema, ni mucho menos que son parte del mismo. Se siente el tufo a racismo, a censura, a épocas que deberían estar superadas en ese país del norte que siempre es referente de progreso y modernidad. Que sigan sucediendo cosas como estas en el seno de la cultura y en una industria tan masiva con un papel preponderante en la humanidad como la cinematográfica, resulta sencillamente decepcionante.

¿Público embrutecido?

Bastó con vetar para convertir “apetecible” el objeto cuestionado. Al calor de la polémica, Lo que el viento se llevó se convertiría en pocas horas en el número uno en Amazon (tanto en alquiler como en venta de DVD), mientras que en Appel iTunes se colocó en el quinto puesto de las películas más vistas. Días antes de este revuelo y bajo el ala de las protestas en EEUU, otra película se ponía en el ojo del huracán, The Help.

Dirigida y escrita por Tate Taylor, basada en la novela homónima de Kathryn Stockett, el mencionado largometraje se alzaba como una de las películas más vistas en Netflix precisamente el fin de semana cuando se registraron muchas protestas multitudinarias por el deceso de George Floyd. Hay que recordar que The Help se desarrolla en el Mississippi de los años 60, se trata de mujeres negras que sirven en casas de blancos y que se ven sometidas a un extenso repertorio de vejaciones, además de la discriminación racial.

Éxito de taquilla en 2011, con cuatro nominaciones de la Academia y un Oscar para Octavia Spencer por su rol secundario de Minny Jackson, fue sin embargo criticada en su momento por la comunidad afroamericana en EEUU, la misma que esta vez disuadía de verla.

Ya en 2018 Viola Davis había mostrado un profundo arrepentimiento por haber participado en The Help, “pero no por la experiencia en sí, ni por la gente involucrada”, declaró al New York Times. Para Davis la película falló, “no se escucharon las voces de las criadas”, lamentando que no se llegara a saber profundamente qué siente una mujer negra trabajando en una casa de blancos en esos años en el sur del EEUU.

“Por favor, no vean The Help”, se leía por doquier en las redes sociales y hasta le llegó a Netflix la petición de retirar la película de Tate Taylor de la plataforma. Lejos de desaparecer a The Help, la reacción del servicio de streaming ha sido ejemplar al crear una nueva sección en su catálogo llamada Black Lives Matter, en la cual figuran 48 títulos (The Help no está entre ellas, claro está). Netflix además ha identificado otras películas en diferentes plataformas que pueden aportar mucho a los espectadores en estos tiempos tan convulsos y decisivos que se están viviendo, sobre todo en EE.UU.

¿A dónde nos llevarán decisiones como la de HBO Max? ¿Acaso a todas las películas que tratan “temas sensibles” se les tendrá que colgar una introducción al tema? ¿Nos hemos embrutecido como espectadores? ¿Es el público tan manipulable como para hacerle creer que un clásico se puede ver con ojos del mundo de hoy? ¿Se volverá a los cánones de censura y auto-censura de antaño? ¿Hasta dónde nos llevará la corrección política mal interpretada? Estos son algunos de los interrogantes que surgen ante la perplejidad que ha producido la cancelación “temporal” de Lo que el viento se llevó, y que nos interna automáticamente en el tenebroso bosque de la incertidumbre del futuro. Solamente se puede esperar que los extremos no lideren las respuestas, ni mucho menos las soluciones.

